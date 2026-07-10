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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 10 Juli 2026 | 20.43 WIB

4 Zodiak yang Gampang Baper, Alasan Seseorang Mudah Jatuh Cinta Hanya karena Sikap Manis

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Pada sebuah hubungan, setiap orang berhak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan respect dari pasangan.

Namun, ada zodiak tertentu yang tanpa sadar menerima bare minimum sebagai bukti cinta yang besar.

Mereka mudah baper, padahal pada faktanya perlakuan tersebut biasa saja. Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman collective.world pada (10/7) berikut empat zodiak yang mudah jatuh cinta  hanya karena diperlakukan baik oleh orang lain. 

Cancer merasa paling bahagia disaat mereka bisa melakukan hal-hal manis untuk orang lain. Mereka bahkan menganggap dirinya tidak pantas menerima perlakuan yang lebih baik.

Cancer lebih mudah melihat kelebihan orang lain dibandingkan dengan menghargai dirinya sendiri. Akibatnya, mereka sering merasa cukup dengan perhatian sederhana.

Libra lebih memilih fokus pada sisi baik pasangan karena berharap hubungan tersebut bisa berakhir dengan bahagia. Keinginan untuk segera memiliki hubungan yang serius membuat libra mudah menganggap perhatian sebagai bukti cinta yang besar.

Pisces enggan menyampaikan keinginan atau kebutuhan kepada pasangan karena takut dianggap  menuntut. Pisces lebih memilih diam dan berharap pasangannya menyadari kesalahannya sendiri.

Dalam hubungan yang sehat, setiap orang berhak mengungkapkan perasaan dan menyampaikan harapan secara terbuka.

Capricorn cenderung memiliki pandangan yang realistis. Mereka sering berasumsi bahwa orang lain pada akhirnya akan mengecewakan atau memperlakukan mereka dengan kurang baik. Capricorn bisa menganggap orang tersebut sangat istimewa.

Capricorn perlu mengingat bahwa mereka berhak menetapkan standar yang lebih tinggi dan tidak harus puas hanya dengan bare minimum. 

Editor: Hanny Suwindari
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