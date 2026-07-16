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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 17 Juli 2026 | 01.25 WIB

Rahasia Rezeki 10 Weton Boros yang Dipercaya Tetap Hidup Berkecukupan Menurut Primbon Jawa Kuno

Ilustrasi weton kaya raya. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton kaya raya. (Magnific)

JawaPos.Com - Membicarakan weton dalam Primbon Jawa tidak pernah lepas dari pembahasan mengenai karakter, kebiasaan, hingga perjalanan rezeki seseorang. 

Salah satu penafsiran yang cukup menarik adalah mengenai weton yang dikenal memiliki sifat boros, tetapi tetap dipercaya mampu menjalani kehidupan yang berkecukupan. 

Bagi sebagian masyarakat Jawa, kondisi tersebut bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari watak yang dipercaya sudah menyertai seseorang sejak lahir.

Dalam Primbon Jawa kuno, sifat boros tidak selalu diartikan sebagai kebiasaan yang merugikan. 

Sebagian orang mengeluarkan uang karena senang membantu keluarga, gemar bersedekah, suka memanjakan orang-orang terdekat, atau berani mengembangkan usaha. 

Pengeluaran yang besar sering kali diimbangi dengan kemampuan memperoleh rezeki dari berbagai arah sehingga kondisi ekonomi mereka tetap mampu bertahan.

Meski demikian, penafsiran weton merupakan bagian dari warisan budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun dan bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. 

Rezeki, kekayaan, maupun kehidupan yang berkecukupan tetap sangat dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan mengelola keuangan, kedisiplinan, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

Editor: Novia Tri Astuti
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