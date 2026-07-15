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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 16 Juli 2026 | 01.35 WIB

Hoki Finansial Melesat! 8 Weton Ini Dipercaya Bakal Kebanjiran Rezeki Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang finansialnya melesat. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang finansialnya melesat. (Magnific)

JawaPos.Com - Primbon Jawa sejak lama menjadi bagian dari warisan budaya yang digunakan sebagian masyarakat untuk memahami karakter, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki berdasarkan weton kelahiran. 

Meski tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai masa depan, berbagai penafsiran dalam Primbon masih sering menjadi bahan pembahasan karena dianggap menyimpan nilai-nilai filosofi kehidupan yang menarik.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, keberuntungan finansial tidak hanya berarti memperoleh uang dalam jumlah besar. 

Rezeki juga dapat hadir melalui karier yang semakin berkembang, usaha yang terus bertumbuh, hubungan kerja yang harmonis, kesehatan yang baik, hingga kesempatan bertemu orang-orang yang membawa pengaruh positif dalam kehidupan.

Berbagai penafsiran menyebutkan bahwa beberapa weton memiliki karakter yang mendukung datangnya kemakmuran. 

Kerja keras, ketekunan, kecerdasan mengelola peluang, dan kemampuan menjaga hubungan baik dengan orang lain dipercaya menjadi faktor yang membuat jalan rezeki mereka semakin terbuka.

Perlu dipahami bahwa Primbon Jawa merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan metode ilmiah untuk meramalkan masa depan. 

Kesuksesan dan kondisi finansial tetap ditentukan oleh usaha, kemampuan, disiplin, serta kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan.

Editor: Novia Tri Astuti
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