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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 16 Juli 2026 | 01.45 WIB

Rezeki Makin Deras! 7 Weton yang Diprediksi Kaya Raya Sepanjang 2026 Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang rezeki melimpah. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang rezeki melimpah. (Magnific)

JawaPos.Com - Tahun 2026 dipandang oleh sebagian masyarakat Jawa sebagai periode yang membawa perubahan bagi perjalanan rezeki sejumlah weton. 

Dalam Primbon Jawa, weton dipercaya tidak hanya menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga sering dikaitkan dengan potensi rezeki, perjalanan karier, hingga peluang meraih kemakmuran. 

Karena itulah, pembahasan mengenai weton masih menjadi salah satu tradisi yang menarik untuk disimak.

Menurut berbagai penafsiran Primbon Jawa, keberuntungan tidak selalu hadir dalam bentuk uang dalam jumlah besar. 

Kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik, usaha yang berkembang, bertambahnya pelanggan, hubungan kerja yang semakin harmonis, hingga kesehatan yang terjaga juga dianggap sebagai bagian dari rezeki yang patut disyukuri.

Meski demikian, Primbon Jawa merupakan warisan budaya dan kepercayaan tradisional yang tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan. 

Rezeki dan kesuksesan tetap sangat dipengaruhi oleh kerja keras, kejujuran, kemampuan mengelola peluang, serta ketekunan dalam menjalani kehidupan.

Dilansir dari kanal Youtube Laras Sukerta, inilah tujuh weton yang sering dikaitkan dengan peluang meraih rezeki besar sepanjang 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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