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Rabbany Wanadriani
Jumat, 17 Juli 2026 | 01.17 WIB

Cek Tanggal Lahir Anda, Ini 8 Kelompok yang Diyakini Akan Ketiban Keberuntungan

ilustrasi tanggal lahir banyak uang. (Freepik) - Image

ilustrasi tanggal lahir banyak uang. (Freepik)

JawaPos.com - Sebagian orang meyakini bahwa tanggal lahir memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peluang keberuntungan seseorang. Dalam numerologi, angka-angka tertentu sering ditafsirkan memiliki makna khusus, termasuk dalam hal rezeki dan kondisi keuangan.

Menurut kepercayaan tersebut, beberapa tanggal lahir disebut memiliki peluang untuk mengalami perubahan positif dalam aspek finansial pada periode tertentu. Mereka yang sebelumnya telah berusaha keras dianggap akan memasuki fase yang lebih baik dan merasakan hasil dari kerja kerasnya.

Meski ramalan seperti ini tidak memiliki bukti ilmiah dan lebih bersifat hiburan atau kepercayaan pribadi, banyak orang tetap tertarik mengikuti tafsir numerologi sebagai motivasi atau refleksi diri.

Dilansir dari SunSigns, terdapat delapan tanggal lahir yang dipercaya akan mendapatkan keberuntungan finansial dan peluang peningkatan rezeki dalam minggu ini. Apakah tanggal lahir Anda termasuk di antaranya?

1. Tanggal 10 dan 19

Bagi pemilik tanggal lahir ini, sepekan akan sangat sukses. Anda telah lama berupaya membangun fondasi keuangan yang kokoh dan kini akan melihat hasilnya.

Mulai 10 November, Anda mungkin menerima promosi, tawaran baru, atau proyek yang menguntungkan.

Uang akan jatuh dari langit, muncul tiba-tiba dan tepat waktu.

Anda akan menemukan magnet kekayaan yang selaras dengan pekerjaan, jadi lakukan yang terbaik dan semesta akan mengirimkan sumber daya baru kepadamu.

Ketenangan dan kepercayaan dirimu kini lebih penting daripada langkah-langkah berisiko.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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