5 Tanggal Lahir yang Disebut Membawa Keberuntungan Berkat Kerja Keras dan Ketekunan

JawaPos.com - Dalam ilmu numerologi, tanggal lahir dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, potensi, serta kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Beberapa tanggal lahir disebut memiliki keterkaitan dengan individu yang dikenal gigih, disiplin, dan memiliki semangat kuat dalam mengejar tujuan.

Berkat etos kerja tinggi serta ketekunan yang konsisten, mereka dianggap memiliki peluang besar untuk mencapai keberhasilan.

Mengutip English Jagran, berikut lima tanggal lahir yang dipercaya mencerminkan sosok pekerja keras dan berorientasi pada kesuksesan.

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1. Angka Jalur Hidup 4 (tanggal lahir 4, 13, 22, 31)

Orang-orang dengan tanggal lahir ini dikenal ketekunan dan praktis, mendekati tujuan dengan tekad dan etos kerja yang tinggi.

Mereka selalu melakukan yang terbaik dalam lingkungan yang terorganisir, di mana dirinya dapat mencapai hasil nyata melalui dedikasi dan usaha keras.

2. Angka Jalur Hidup 6 (tanggal lahir 6, 15, 24)

Orang-orang dengan tanggal lahir ini secara alami cenderung memikul tanggung jawab dan sangat baik dalam memberikan perhatian dan dorongan kepada individu lain.