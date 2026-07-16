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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 16 Juli 2026 | 16.54 WIB

4 Zodiak Ini Dibanjiri Keberuntungan dan Rezeki Melimpah pada Hari Kamis 16 Juli 2026

Zodiak ini dibanjiri keberuntungan dan rezeki melimpah pada hari Kamis 16 Juli 2026./Magnific/ magnific - Image

Zodiak ini dibanjiri keberuntungan dan rezeki melimpah pada hari Kamis 16 Juli 2026./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Keberuntungan besar dikabarkan menghampiri sejumlah zodiak pada 16 Juli 2026 menurut ramalan bintang terbaru.

Posisi planet Jupiter yang berhadapan dengan Pluto turut membawa rezeki melimpah bagi zodiak tertentu.

Empat zodiak tercatat mendapatkan aliran keberuntungan paling besar dibandingkan zodiak lainnya pada hari ini.

Dilansir dari laman Your Tango pada Kamis (16/7), dijelaskan mengenai empat zodiak ini dibanjiri keberuntungan dan rezeki melimpah pada hari Kamis 16 Juli 2026

1. Sagittarius

Jupiter sebagai planet penguasa Sagittarius saat ini berada di sektor pembelajaran yang justru memperkuat posisinya.

Kebetulan posisi tersebut merupakan rumah yang memang dikuasai oleh Sagittarius sendiri sehingga keberuntungannya berlipat ganda.

Aspek langsung antara Jupiter dan Pluto di rasi Aquarius pada 16 Juli membawa dua lapis keberuntungan sekaligus.

Bidang komunikasi menjadi area yang paling banyak mengalami proses penyembuhan berkat pengaruh kedua planet tersebut.

Perubahan kecil dalam cara berbicara kepada diri sendiri ternyata membawa dampak besar pada hari ini.

Editor: Hanny Suwindari
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