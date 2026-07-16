Mulai Kamis, 16 Juli 2026, Kehidupan 4 Shio Ini Berjalan ke Arah yang Lebih Baik Berkat Energi Kelinci Logam

JawaPos.com - Kamis, 16 Juli 2026 adalah hari Kelinci Logam yang mendukung pemikiran yang membumi dan stabilitas emosional.

Ini adalah hari yang tepat membuat keputusan cerdas yang mengubah arah hidup.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Kamis (16/7), berikut ini empat shio yang bekerja paling baik di bawah energi ini sehingga kehidupannya pun bergerak ke arah yang lebih baik.benar-benar menjadi lebih baik pada Kamis, 16 Juli 2026.

1. Kelinci



Hidup Anda menjadi jauh lebih baik saat Anda mulai memutuskan membangun kembali aspek-aspek yang selama ini tidak berjalan dengan baik.



Anda mungkin sudah lama berada dalam mode 'bertahan hidup' dan berhasil sampai batas tertentu.



Tapi, Kamis, 16 Juli 2026, Anda sadar bahwa Anda dapat melakukan hal-hal tertentu dengan jauh lebih baik jika meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dan fokus.



Tinjau ulang semuanya, mulai dari kapan Anda bangun di pagi hari dan melakukan rutinitas olahraga. Baca Juga:Tuai Perhatian, BTS Rilis Teaser MV untuk Karya Baru ‘NORMAL’

Intinya, Anda siap untuk kehidupan yang lebih baik dengan mengurangi momen-momen yang menguras energi dan merampas waktu yang dapat Anda gunakan di tempat lain.

2. Monyet



Kamis, 16 Juli 2026 menjadi hari yang sangat produktif untuk Anda.

Anda memutuskan untuk tidak lagi mengabaikan kesehatan fisik atau menunda hal-hal yang Anda sadari akan bermanfaat untuk Anda di kemudian hari.

Misalnya, Anda mulai memprioritaskan makanan sehat dan berolahraga.

Anda cukup penasaran dengan cara-cara yang orang lain lakukan untuk menjaga kesehatan di tengah kesibukan mereka hingga menghabiskan hari Anda.

Tapi, tidak apa-apa, karena ini membuat hidup Anda jauh lebih baik, tidak hanya hari ini, tapi juga dalam jangka panjang.

3. Anjing

Diakui, akhir-akhir ini Anda mengalami sedikit lebih stres dari biasanya.

Anda percaya pada kekuatan yang lebih tinggi dan hal-hal tertentu, seperti alam serta meditasi dapat membantu menurunkan kecemasan sekaligus membuat Anda merasa lebih tenang.