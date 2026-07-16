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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 16 Juli 2026 | 16.56 WIB

4 Shio Ini Rasakan Hidup Membaik Mulai Kamis 16 Juli 2026, Berbagai Keberuntungan Menyertai

Shio keberuntungan rasakan hidup membaik mulai kamis 16 juli 2026./Magnific/ magnific - Image

Shio keberuntungan rasakan hidup membaik mulai kamis 16 juli 2026./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Hidup membaik dirasakan oleh sejumlah shio mulai Kamis 16 Juli 2026 berkat energi hari Logam Kelinci.

Energi tersebut mendukung cara berpikir yang lebih tenang serta stabilitas emosi bagi shio tertentu.

Keberuntungan pada hari ini turut didukung oleh pengaruh Kambing Kayu dan Kuda Api yang membantu memulai babak baru.

Dilansir dari laman Your Tango pada Kamis (16/7), dijelaskan mengenai empat shio tercatat menjadi yang paling merasakan dampak positif dari energi hari ini menurut ramalan shio tersebut..

1. Kelinci

Hidup shio Kelinci mulai membaik begitu ada keputusan untuk membenahi bagian yang selama ini kurang berjalan baik.

Mode bertahan hidup memang telah dijalani dalam waktu lama dan cukup berhasil sejauh ini.

Namun pada hari Kamis muncul kesadaran bahwa banyak hal bisa dilakukan jauh lebih baik lagi.

Kesadaran itu datang setelah ada jeda sejenak untuk berhenti dan berpikir lebih fokus.

Segala rutinitas mulai dievaluasi ulang, mulai dari jam bangun tidur hingga pola olahraga harian.

Editor: Hanny Suwindari
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