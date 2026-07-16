5 Zodiak Beruntung Cemerlang pada Hari Kamis 16 Juli 2026 Berdasarkan Ramalan Bintang

JawaPos.com – Ramalan bintang untuk 16 Juli 2026 menghadirkan kabar baik bagi sejumlah zodiak yang sedang diliputi keberuntungan.

Posisi Node Utara dan Node Selatan yang retrograde di rasi mutable turut memengaruhi energi zodiak pada hari ini.

Lima zodiak tercatat mendapatkan keberuntungan lebih besar dibandingkan zodiak lainnya menurut ramalan bintang hari ini.

Dilansir dari laman Your Tango pada Kamis (16/7), dijelaskan mengenai ramalan bintang lima zodiak pada hari Kamis 16 Juli 2026 lengkap dengan alasan di balik keberuntungan setiap zodiak tersebut..

1. Pisces

Node Utara yang sedang retrograde di rasi Pisces membuat pemilik zodiak ini semakin mencintai diri sendiri pada hari ini.

Posisi tersebut mendorong perenungan mendalam mengenai makna hidup dan arah tujuan yang sesungguhnya ingin dicapai.

Selama ini banyak energi dan perhatian sudah dicurahkan untuk mengurus kebutuhan orang lain di sekitarnya.

Kini tibalah waktu yang tepat untuk mengalihkan perhatian tersebut kepada kepentingan dan kesejahteraan pribadi.