7 Weton yang Diyakini Memiliki Rezeki Berlimpah dan Kehidupan Berkecukupan, Apakah Anda Salah Satunya?

Ilustrasi weton yang akan selalu dikejar-kejar rezeki (freepik/frimufilms)
JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, setiap orang memiliki nasib dan jalan rezeki yang berbeda-beda. Ada yang harus berjuang keras untuk mencapai kesejahteraan, sementara ada pula yang dipercaya lebih mudah memperoleh kelimpahan dalam hidup.
Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, beberapa weton diyakini membawa energi positif yang berkaitan dengan keberuntungan, terutama dalam urusan ekonomi dan perjalanan hidup. Weton bukan hanya penanda hari kelahiran dan pasaran, tetapi juga dipercaya mencerminkan karakter, potensi, hingga arah kehidupan seseorang.
Mereka yang lahir pada weton-weton tertentu disebut memiliki kemampuan melihat peluang, tekun dalam bekerja, serta didukung keberuntungan yang membuat rezeki lebih mudah menghampiri. Selain itu, mereka dipercaya sering dipertemukan dengan lingkungan yang positif, memperoleh bantuan ketika menghadapi kesulitan, dan mampu menjaga keseimbangan antara usaha serta keberuntungan.
Mengacu pada pembahasan yang disampaikan kanal YouTube Pandawa Cirebon pada Kamis (16/7), terdapat tujuh weton yang diyakini memiliki potensi hidup lebih makmur dengan aliran rezeki yang terus mengalir. Meski demikian, keyakinan ini merupakan bagian dari tradisi dan budaya Jawa, sehingga patut dipahami sebagai sebuah kepercayaan, bukan kepastian.
1. Sabtu Wage
Orang-orang yang lahir pada weton Sabtu Wage adalah tipe pekerja keras, memiliki karakter yang sangat kuat, namun tidak mencolok.
Ketika diberi tanggung jawab, mereka akan menyelesaikan dengan penuh kesungguhan tanpa mencari pujian dari orang lain.
Keistimewaan pemilik weton ini adalah kemampuan mereka untuk bertahan dalam tekanan dan terus bergerak maju meskipun banyak rintangan.
Tidak jarang mereka memulai dari bawah. Namun, ketekunan mereka perlahan-lahan membawa pada keberhasilan.
Mereka bukan hanya pekerja keras, tetapi juga bijak dalam mengelola keuangan dan tahu cara membangun aset dengan baik. Menariknya, rezeki mereka sering datang dari berbagai arah yang tidak terduga.
Bisa melalui peluang usaha kecil yang kemudian membesar, proyek lepas yang mendadak sukses, hingga bantuan dari keluarga ataupun warisan yang datang di saat yang tepat.
Kesabilan finansial yang mereka miliki sering tidak terlihat dari luar karena gaya hidup mereka yang sangat sederhana.
Namun di balik kesederhanaan itu tersembunyi ketenangan dan keamanan ekonomi yang langka. Hal tersebutlah yang membuat weton ini masuk ke hitungan weton yang selalu dikejar-kejar oleh rezeki.
2. Minggu Wage
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