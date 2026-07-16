Ramalan Zodiak Taurus 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)
JawaPos.com – Kerja keras zodiak taurus dalam jangka waktu yang lama, akhirnya menghasilkan peningkatan pendapatan. Kreativitas atau inovasi mungkin berperan di dalamnya. Jangan heran jika taurus menerima pujian.
Taurus akan merasa bangga dan percaya diri, dan tentu memiliki alasan yang bagus. Belikan diri sendiri hadiah atau ajak pasangan keluar untuk merayakannya. Taurus pantas mendapatkannya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 16 Juli 2026.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus perlu realistis dalam mencari pasangan dan tidak mengharapkan kesempurnaan agar tidak kecewa. Terkait karir, keberuntungan sedang menyertai sehingga taurus akan menorehkan prestasi dengan mudah saat ini.
Sementara itu, perluas selera makan anggota keluarga dengan memperkenalkan beberapa hidangan baru hari ini. Terkait keuangan, luangkan waktu untuk melakukan perencanaan keuangan dengan mencatat setiap pengeluaran yang ada.
Cinta Taurus
Taurus mungkin merasa sedikit tidak puas dengan kualitas seseorang yang ditemui belakangan ini. Taurus merasa cukup pilih-pilih dan sulit dipuaskan.
Meskipun tidak boleh menurunkan standar terlalu rendah, taurus perlu realistis dalam mencari pasangan hidup. Jika terus mengharapkan kesempurnaan, taurus pasti akan kecewa.
Karir Taurus
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final