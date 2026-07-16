Ramalan Zodiak Taurus 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Kerja keras zodiak taurus dalam jangka waktu yang lama, akhirnya menghasilkan peningkatan pendapatan. Kreativitas atau inovasi mungkin berperan di dalamnya. Jangan heran jika taurus menerima pujian.

Taurus akan merasa bangga dan percaya diri, dan tentu memiliki alasan yang bagus. Belikan diri sendiri hadiah atau ajak pasangan keluar untuk merayakannya. Taurus pantas mendapatkannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 16 Juli 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu realistis dalam mencari pasangan dan tidak mengharapkan kesempurnaan agar tidak kecewa. Terkait karir, keberuntungan sedang menyertai sehingga taurus akan menorehkan prestasi dengan mudah saat ini.

Sementara itu, perluas selera makan anggota keluarga dengan memperkenalkan beberapa hidangan baru hari ini. Terkait keuangan, luangkan waktu untuk melakukan perencanaan keuangan dengan mencatat setiap pengeluaran yang ada.

Cinta Taurus

Taurus mungkin merasa sedikit tidak puas dengan kualitas seseorang yang ditemui belakangan ini. Taurus merasa cukup pilih-pilih dan sulit dipuaskan.

Meskipun tidak boleh menurunkan standar terlalu rendah, taurus perlu realistis dalam mencari pasangan hidup. Jika terus mengharapkan kesempurnaan, taurus pasti akan kecewa.