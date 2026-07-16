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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 16 Juli 2026 | 12.44 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 16 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aries akan merasa sangat lega mengetahui bahwa masalah yang selama ini menyebabkan stres, akhirnya mulai mereda. Ini layak dirayakan, karena orang-orang akhirnya menyadari nilai sejati aries. 

Pepatah mengatakan, ketika hujan turun deras, lebih banyak hal baik akan menanti di hari-hari mendatang. Jadi, nikmati momen ini dan persiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan peluang di depan.

Zodiak taurus adalah individu pekerja keras, yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bekerja atau mengatasi stres yang timbul darinya. Namun, taurus perlu merasa rileks. Inilah saatnya untuk beristirahat dan melepaskan diri. 

Taurus mendapatkan kesempatan singkat untuk menghabiskan hari yang santai bersama teman-teman dan menikmati obrolan ringan. Segarkan diri sendiri dan rilekslah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 16 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu mencari cinta di tempat yang tepat dan membuka mata lebar-lebar. Terkait karir, aries akan mencapai tujuan dengan mudah jika terus bekerja dengan tekun.

Sementara itu, habiskan waktu bersama keluarga jika aries merasa sedih akhir-akhir ini. Terkait keuangan, aries harus bijak dalam menutupi semua tagihan yang ada ketika memiliki pengeluaran tinggi.

Cinta Aries

Pastikan aries mencari cinta di tempat yang tepat. Bukalah mata lebar-lebar, karena jika terlibat dalam sebuah organisasi, lembaga pendidikan, atau bekerja di sebuah perusahaan, aries mungkin akan mendapatkan kejutan istimewa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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