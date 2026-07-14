Berpotensi Kaya Raya, Ini 6 Tanggal Lahir yang Dikaitkan dengan Keberuntungan Finansial

ilustrasi orang yang banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam kepercayaan numerologi, tanggal lahir diyakini memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peluang seseorang dalam meraih kesuksesan. Beberapa tanggal lahir tertentu disebut membawa energi positif yang dikaitkan dengan keberuntungan dan potensi kemakmuran finansial.
Meski kondisi ekonomi seseorang sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kerja keras, kemampuan, kesempatan, serta cara mengelola keuangan, numerologi tetap menjadi salah satu kepercayaan yang menarik untuk dibahas dalam melihat potensi masa depan.
Dilansir dari Newstrack, berikut enam tanggal lahir yang dipercaya memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan finansial dan kehidupan yang lebih sejahtera di masa mendatang.
1. Tanggal 1, 8, dan 17
Orang-orang dengan tanggal lahir ini dianggap sebagai orang yang berani dan kuat.
Angka 1 melambangkan kepemimpinan dan ambisi.
Sedangkan angka 8 melambangkan kesuksesan dan kekuasaan dalam hal materi.
Orang yang lahir pada tanggal-tanggal ini sering kali dipercaya memiliki kualitas yang mendorong kesuksesan finansial.
2. Tanggal 22
Angka 22 dianggap sebagai angka utama dalam numerologi, yang dikaitkan dengan pencapaian dan kesuksesan.
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