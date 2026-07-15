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Rabbany Wanadriani
Kamis, 16 Juli 2026 | 04.56 WIB

Sering Diuji Kehidupan, Ini 5 Zodiak yang Diprediksi Sukses Setelah Melewati Banyak Rintangan

ilustrasi zodiak yang sukses. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam pandangan astrologi, perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berjalan mulus bagi setiap orang.

Beberapa zodiak disebut memiliki kisah hidup yang penuh tantangan, hambatan, dan berbagai ujian sebelum akhirnya mencapai keberhasilan yang diinginkan.

Meski sering menghadapi kegagalan atau masa sulit, mereka dianggap memiliki ketekunan, daya juang, dan kemampuan untuk bangkit hingga mampu mewujudkan potensi terbaiknya.

Mengutip English Jagran, berikut lima zodiak yang dipercaya harus melewati banyak rintangan sebelum meraih kesuksesan besar dalam hidup.

1. Scorpio

Scorpio dikenal dengan ketahanan dan tekad. Mereka sering menghadapi tantangan dan kemunduran yang berat, tetapi tekad bantu mengatasi rintangan tersebut.

Scorpio secara alami bersemangat, yang memicu keinginan untuk sukses.

Namun, perjalanan menuju kesuksesan sering kali ditandai dengan kesulitan, kegagalan, dan pelajaran berharga.

2. Capricorn

Capricorn terkenal dengan perjalanan mereka yang sulit menuju kesuksesan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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