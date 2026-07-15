Sering Diuji Kehidupan, Ini 5 Zodiak yang Diprediksi Sukses Setelah Melewati Banyak Rintangan

JawaPos.com - Dalam pandangan astrologi, perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berjalan mulus bagi setiap orang.

Beberapa zodiak disebut memiliki kisah hidup yang penuh tantangan, hambatan, dan berbagai ujian sebelum akhirnya mencapai keberhasilan yang diinginkan.

Meski sering menghadapi kegagalan atau masa sulit, mereka dianggap memiliki ketekunan, daya juang, dan kemampuan untuk bangkit hingga mampu mewujudkan potensi terbaiknya.

Mengutip English Jagran, berikut lima zodiak yang dipercaya harus melewati banyak rintangan sebelum meraih kesuksesan besar dalam hidup.

1. Scorpio

Scorpio dikenal dengan ketahanan dan tekad. Mereka sering menghadapi tantangan dan kemunduran yang berat, tetapi tekad bantu mengatasi rintangan tersebut.

Scorpio secara alami bersemangat, yang memicu keinginan untuk sukses.

Namun, perjalanan menuju kesuksesan sering kali ditandai dengan kesulitan, kegagalan, dan pelajaran berharga.

2. Capricorn