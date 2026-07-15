4 Zodiak yang Sering Disebut Pemalas tetapi Punya Cara Sendiri untuk Sukses

ilustrasi zodiak yang pemalas namun bisa sukses. (Freepik)
JawaPos.com - Kemalasan sering dianggap sebagai hambatan dalam mencapai keberhasilan. Namun, dalam pandangan astrologi, ada beberapa zodiak yang memiliki gaya hidup lebih santai tetapi tetap mampu mencapai pencapaian besar.
Mereka mungkin tidak selalu terlihat sibuk atau ambisius setiap saat, tetapi memiliki cara tersendiri dalam memanfaatkan kemampuan, peluang, dan potensi yang dimiliki.
Mengutip Baseline, berikut empat zodiak yang disebut cenderung santai namun tetap dapat meraih kesuksesan dalam hidup.
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1. Pisces
Pisces dikenal karena sifat suka bermimpi dan kreatif, sering dicap sebagai pemalas.
Mereka mungkin bukan tipe orang yang suka bangun pagi atau bekerja keras, tetapi memiliki pikiran imajinatif yang tidak pernah berhenti.
Sementara yang lain sibuk bekerja dari jam 9 sampai 5, Pisces mungkin sedang bersantai.
Namun jangan terkecoh. Pikiran mereka terus bergerak, memunculkan ide-ide dan solusi kreatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain.
2. Taurus
Taurus sering dianggap pemalas. Mereka mencintai kenyamanan, menghargai tidur, dan menghabiskan waktu berjam-jam tanpa melakukan apa pun.
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