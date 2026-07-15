Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 16 Juli 2026 | 05.16 WIB

4 Zodiak yang Sering Disebut Pemalas tetapi Punya Cara Sendiri untuk Sukses

ilustrasi zodiak yang pemalas namun bisa sukses. (Freepik) - Image

ilustrasi zodiak yang pemalas namun bisa sukses. (Freepik)

JawaPos.com - Kemalasan sering dianggap sebagai hambatan dalam mencapai keberhasilan. Namun, dalam pandangan astrologi, ada beberapa zodiak yang memiliki gaya hidup lebih santai tetapi tetap mampu mencapai pencapaian besar.

Mereka mungkin tidak selalu terlihat sibuk atau ambisius setiap saat, tetapi memiliki cara tersendiri dalam memanfaatkan kemampuan, peluang, dan potensi yang dimiliki.

Mengutip Baseline, berikut empat zodiak yang disebut cenderung santai namun tetap dapat meraih kesuksesan dalam hidup.

1. Pisces

Pisces dikenal karena sifat suka bermimpi dan kreatif, sering dicap sebagai pemalas.

Mereka mungkin bukan tipe orang yang suka bangun pagi atau bekerja keras, tetapi memiliki pikiran imajinatif yang tidak pernah berhenti.

Sementara yang lain sibuk bekerja dari jam 9 sampai 5, Pisces mungkin sedang bersantai.

Namun jangan terkecoh. Pikiran mereka terus bergerak, memunculkan ide-ide dan solusi kreatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain.

2. Taurus

Taurus sering dianggap pemalas. Mereka mencintai kenyamanan, menghargai tidur, dan menghabiskan waktu berjam-jam tanpa melakukan apa pun.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Sering Diuji Kehidupan, Ini 5 Zodiak yang Diprediksi Sukses Setelah Melewati Banyak Rintangan - Image
Zodiak

Sering Diuji Kehidupan, Ini 5 Zodiak yang Diprediksi Sukses Setelah Melewati Banyak Rintangan

Kamis, 16 Juli 2026 | 04.56 WIB

Pintar Saja Tak Cukup, Ini 7 Perilaku yang Menghambat Orang Cerdas Meraih Sukses - Image
Kepribadian

Pintar Saja Tak Cukup, Ini 7 Perilaku yang Menghambat Orang Cerdas Meraih Sukses

Kamis, 16 Juli 2026 | 03.59 WIB

Dipercaya Berjiwa Wirausaha, 4 Tanggal Lahir Ini Berpotensi Sukses Bangun Bisnis - Image
Zodiak

Dipercaya Berjiwa Wirausaha, 4 Tanggal Lahir Ini Berpotensi Sukses Bangun Bisnis

Rabu, 15 Juli 2026 | 02.23 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore