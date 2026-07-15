Pintar Saja Tak Cukup, Ini 7 Perilaku yang Menghambat Orang Cerdas Meraih Sukses

JawaPos.com - Kecerdasan sering dianggap sebagai salah satu modal utama untuk meraih keberhasilan.

Namun, kemampuan intelektual saja tidak selalu cukup jika tidak diiringi dengan motivasi, ketekunan, dan kemauan untuk terus berkembang.

Tak sedikit orang yang memiliki potensi besar, tetapi gagal memaksimalkannya karena kurang memiliki dorongan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.

Mengutip Baseline, terdapat tujuh perilaku yang kerap terlihat pada individu cerdas yang tidak memiliki ambisi kuat untuk meraih kesuksesan.

1. Penundaan

Fenomena menunda-nunda bukanlah hal aneh, tetapi hal ini khususnya lazim di kalangan individu yang sangat cerdas namun kurang memiliki dorongan untuk berhasil.

Orang-orang ini sering kali memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan yang luas.

Akan tetapi, mereka sering menunda tugas, terlepas dari seberapa pentingnya tugas tersebut. Perilaku ini pun berasal dari berbagai alasan.

2. Takut gagal