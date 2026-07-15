Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 16 Juli 2026 | 03.59 WIB

Pintar Saja Tak Cukup, Ini 7 Perilaku yang Menghambat Orang Cerdas Meraih Sukses

ilustrasi orang yang pintar namun malas. (Freepik) - Image

ilustrasi orang yang pintar namun malas. (Freepik)

JawaPos.com - Kecerdasan sering dianggap sebagai salah satu modal utama untuk meraih keberhasilan.

Namun, kemampuan intelektual saja tidak selalu cukup jika tidak diiringi dengan motivasi, ketekunan, dan kemauan untuk terus berkembang.

Tak sedikit orang yang memiliki potensi besar, tetapi gagal memaksimalkannya karena kurang memiliki dorongan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.

Mengutip Baseline, terdapat tujuh perilaku yang kerap terlihat pada individu cerdas yang tidak memiliki ambisi kuat untuk meraih kesuksesan.

1. Penundaan

Fenomena menunda-nunda bukanlah hal aneh, tetapi hal ini khususnya lazim di kalangan individu yang sangat cerdas namun kurang memiliki dorongan untuk berhasil.

Orang-orang ini sering kali memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan yang luas.

Akan tetapi, mereka sering menunda tugas, terlepas dari seberapa pentingnya tugas tersebut. Perilaku ini pun berasal dari berbagai alasan.

2. Takut gagal

Orang-orang yang sangat cerdas namun berjuang untuk sukses biasanya memiliki ketakutan terbesar akan kegagalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Dipercaya Berjiwa Wirausaha, 4 Tanggal Lahir Ini Berpotensi Sukses Bangun Bisnis - Image
Zodiak

Dipercaya Berjiwa Wirausaha, 4 Tanggal Lahir Ini Berpotensi Sukses Bangun Bisnis

Rabu, 15 Juli 2026 | 02.23 WIB

Punya Energi Keberuntungan, 10 Tanggal Lahir Ini Dipercaya Sukses Secara Finansial - Image
Zodiak

Punya Energi Keberuntungan, 10 Tanggal Lahir Ini Dipercaya Sukses Secara Finansial

Selasa, 14 Juli 2026 | 03.56 WIB

3 Zodiak yang Hokinya Muncul di Bulan Juli 2026, Semua yang Dikerjakan Berakhir dengan Sukses - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Hokinya Muncul di Bulan Juli 2026, Semua yang Dikerjakan Berakhir dengan Sukses

Selasa, 14 Juli 2026 | 03.18 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore