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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 15 Juli 2026 | 15.49 WIB

8 Ucapan Orang Peduli Punya Kecerdasan Emosional Tinggi Menurut Psikologi

Ucapan orang peduli punya kecerdasan emosional tinggi menurut psikologi./Magnific/ jcomp - Image

Ucapan orang peduli punya kecerdasan emosional tinggi menurut psikologi./Magnific/ jcomp

JawaPos.com – Psikologi membuktikan bahwa kecerdasan emosional seseorang paling mudah dikenali dari ucapan-ucapan yang mereka sampaikan kepada orang-orang yang mereka peduli.

Orang dengan kecerdasan emosional tinggi tidak hanya pandai mengelola emosi diri sendiri, tetapi juga sangat mahir merespons perasaan orang lain.

Ucapan-ucapan sederhana namun tepat dari orang peduli ini ternyata memiliki dampak psikologi yang sangat besar terhadap kesejahteraan emosional seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (14/6), berikut delapan ucapan yang hampir selalu disampaikan oleh orang-orang dengan kecerdasan emosional tinggi kepada orang yang benar-benar mereka peduli.

1. "Kamu butuh didengar atau butuh saran?"

Saat seseorang sedang merasa terpuruk, yang sering dibutuhkan bukan solusi melainkan hanya ruang yang aman untuk mengungkapkan perasaannya.

Orang dengan kecerdasan emosional tinggi memahami bahwa membanjiri orang dengan saran saat mereka belum siap justru tidak membantu sama sekali.

Mereka menunggu sampai orang tersebut siap menerima masukan karena saran terbaik hanya bermanfaat ketika diterima dengan pikiran yang tenang.

2. "Ceritakan lebih lanjut"

Orang yang cerdas secara emosional tidak langsung melompat ke kesimpulan ketika mendengar cerita singkat dari orang yang mereka pedulikan.

Editor: Hanny Suwindari
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