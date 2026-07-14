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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 14 Juli 2026 | 20.00 WIB

10 Ucapan Individu yang Dibesarkan oleh Orang Tua Strict di Masa Kecil Menurut Psikologi

Ucapan individu yang dibesarkan oleh orang tua strict di masa kecil menurut psikologi. (Magnific/ freepik) - Image

Ucapan individu yang dibesarkan oleh orang tua strict di masa kecil menurut psikologi. (Magnific/ freepik)

JawaPos.com – Cara seseorang berbicara dalam percakapan kasual sehari-hari bisa mengungkapkan banyak hal tentang masa kecil dan pola asuh yang mereka terima.

Secara psikologi, orang yang dibesarkan oleh orang tua strict hampir selalu membawa pola ucapan tertentu yang terbentuk jauh sebelum mereka dewasa.

Ucapan-ucapan ini bukan sekadar gaya bicara biasa, melainkan cerminan dari kebiasaan bertahan yang terbentuk selama bertahun-tahun dalam lingkungan yang penuh aturan ketat.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (14/6), berikut sepuluh frasa yang hampir selalu diucapkan oleh orang-orang yang tumbuh besar dengan orang tua yang sangat strict.

1. "Maaf"

Meminta maaf atas hal-hal kecil yang tidak perlu adalah kebiasaan yang hampir otomatis bagi orang yang tumbuh dalam lingkungan penuh kritik dan tuntutan.

Permintaan maaf yang berlebihan ini sering kali bukan soal sopan santun, melainkan cara yang dipelajari sejak kecil untuk menghindari konflik dan menjaga kedamaian.

Kebiasaan ini bertahan jauh setelah lingkungan asalnya berubah karena sudah tertanam sangat dalam sebagai mekanisme pertahanan yang tidak mudah dilepaskan.

Editor: Novia Tri Astuti
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