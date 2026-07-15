4 Shio Perempuan yang Memiliki Sifat Penyayang dan Setia, Idaman Banyak Orang

Ilustrasi shio perempuan cocok jadi istri terbaik. (Freepik)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio perempuan dipercaya memiliki karakter yang mendukung terciptanya hubungan rumah tangga yang harmonis.
Mereka dikenal memiliki sifat setia, penuh perhatian, mampu memahami pasangan, serta berkomitmen dalam menjaga keutuhan hubungan.
Karakter tersebut membuat mereka kerap dipandang sebagai sosok pasangan hidup yang hangat dan dapat diandalkan.
Mengutip Horoscope, berikut empat shio perempuan yang disebut memiliki kualitas sebagai pasangan ideal dan berpotensi menjadi istri yang baik menurut astrologi Tiongkok.
1. Kelinci
Shio Kelinci dikenal lembut, romantis, penuh kasih, dan berorientasi pada keluarga.
Mereka memprioritaskan orang tercinta di atas segalanya dan berusaha keras untuk menciptakan rumah yang hangat dan aman.
Istri dengan shio Kelinci sangat intuitif dan dapat merasakan kebutuhan pasangannya tanpa harus mengatakan sepatah kata pun.
Kesetiaan, kasih sayang, dan hubungan emosional yang mendalam menjadikan mereka salah satu pasangan paling ideal untuk pernikahan.
2. Anjing
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa