4 Shio Perempuan yang Memiliki Sifat Penyayang dan Setia, Idaman Banyak Orang

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio perempuan dipercaya memiliki karakter yang mendukung terciptanya hubungan rumah tangga yang harmonis.

Mereka dikenal memiliki sifat setia, penuh perhatian, mampu memahami pasangan, serta berkomitmen dalam menjaga keutuhan hubungan.

Karakter tersebut membuat mereka kerap dipandang sebagai sosok pasangan hidup yang hangat dan dapat diandalkan.

Mengutip Horoscope, berikut empat shio perempuan yang disebut memiliki kualitas sebagai pasangan ideal dan berpotensi menjadi istri yang baik menurut astrologi Tiongkok.

1. Kelinci

Shio Kelinci dikenal lembut, romantis, penuh kasih, dan berorientasi pada keluarga.

Mereka memprioritaskan orang tercinta di atas segalanya dan berusaha keras untuk menciptakan rumah yang hangat dan aman.

Istri dengan shio Kelinci sangat intuitif dan dapat merasakan kebutuhan pasangannya tanpa harus mengatakan sepatah kata pun.

Kesetiaan, kasih sayang, dan hubungan emosional yang mendalam menjadikan mereka salah satu pasangan paling ideal untuk pernikahan.