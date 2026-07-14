Disebut Berhati Malaikat, 12 Tanggal Lahir Ini Dikenal Penyayang dan Peduli

ilustrasi tanggal lahir yang suka menolong. /Freepik
JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal lahir dipercaya dapat mencerminkan berbagai aspek kepribadian seseorang, mulai dari sifat, karakter, hingga kelebihan yang dimilikinya.
Sejumlah tanggal lahir diyakini identik dengan pribadi yang berhati lembut, penuh kasih, dan senang membantu orang lain tanpa pamrih.
Mereka juga dikenal memiliki rasa empati yang tinggi sehingga mudah memahami perasaan serta kesulitan orang di sekitarnya.
Mengutip English Jagran, berikut 12 tanggal lahir yang disebut memiliki sifat penolong dan berhati malaikat. Apakah tanggal lahir Anda termasuk dalam daftarnya?
1. Tanggal 12, 21, dan 30
Orang-orang ini suka memberi, optimis, dan periang.
Mereka tak segan memberi dengan waktu, cinta, bahkan uang, selalu bersedia berbagi kebahagiaan.
Hati mereka yang besar memungkinkan dirinya untuk melihat sisi baik ketika menolong orang lain.
2. Tanggal 9 dan 18
Mereka memiliki rasa empati terhadap orang lain dan merupakan orang yang menjunjung tinggi perikemanusiaan.
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