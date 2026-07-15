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Rabbany Wanadriani
Kamis, 16 Juli 2026 | 03.45 WIB

Tetap Bangkit Meski Sendirian, Ini 4 Zodiak yang Paling Tangguh Menurut Astrologi

ilustrasi zodiak paling kuat mental. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling kuat mental. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Tidak semua orang bergantung pada dukungan dari orang lain untuk terus melangkah. Ada sebagian individu yang mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan mengandalkan kekuatan dan tekad dalam dirinya sendiri.

Dalam pandangan astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang mandiri, tahan menghadapi tekanan, dan tetap fokus mengejar tujuan meski harus berjuang seorang diri.

Mengutip Horoscope, berikut empat zodiak yang dikenal memiliki mental kuat dan terus melangkah menuju kesuksesan tanpa bergantung pada orang lain.

1. Capricorn

Capricorn merupakan salah satu individu paling kuat dan mandiri.

Mereka tidak hancur saat tidak ada orang yang bisa mereka andalkan, justru terus maju melewati tantangan dengan tekad kuat.

Pola pikir praktis dan sifat yang disiplin memungkinkan mereka menghadapi kesulitan hidup tanpa terlalu bergantung pada orang lain.

Bahkan ketika mereka merasa sendirian, mereka tetap fokus pada tujuan.

2. Scorpio

Scorpio dikenal karena kedalaman emosi dan kekuatan batin.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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