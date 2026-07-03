8 Hal yang Jarang Disia-siakan Energinya oleh Orang-Orang Tangguh Menurut Psikologi

seseorang yang takut akan kegagalan / foto: Magnific/Camandona

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki jumlah energi mental dan emosional yang terbatas. Sayangnya, banyak orang menghabiskan energi mereka untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat jangka panjang, seperti memikirkan pendapat orang lain, menyesali masa lalu, atau terjebak dalam konflik yang sebenarnya tidak penting.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (3/7), orang-orang yang tangguh secara mental memahami bahwa energi adalah aset yang sangat berharga. Psikologi modern menunjukkan bahwa ketangguhan mental bukan berarti tidak pernah merasa sedih, marah, atau kecewa. Ketangguhan justru terlihat dari kemampuan seseorang mengelola perhatian, emosi, dan waktu sehingga tidak mudah terkuras oleh hal-hal yang berada di luar kendalinya.



Lalu, apa saja hal yang hampir tidak pernah menyita energi orang-orang tangguh? Berikut delapan di antaranya.



1. Pendapat Negatif Orang Lain



Orang yang tangguh tidak menjadikan komentar negatif sebagai pusat hidup mereka. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki sudut pandang, pengalaman, dan kepentingan yang berbeda.



Psikologi menyebutkan bahwa individu dengan kepercayaan diri yang sehat lebih banyak mengandalkan penilaian internal daripada validasi eksternal. Mereka tetap terbuka terhadap kritik yang membangun, tetapi tidak membiarkan komentar yang tidak berdasar menentukan harga diri mereka.



Alih-alih sibuk membuktikan diri kepada semua orang, mereka memilih fokus pada tindakan nyata dan hasil kerja.



Pelajaran pentingnya adalah tidak semua kritik harus ditanggapi. Ada kritik yang layak dijadikan bahan evaluasi, tetapi ada pula yang sebaiknya dilepaskan begitu saja.



2. Hal-Hal yang Tidak Bisa Dikendalikan



Cuaca, masa lalu, keputusan orang lain, atau situasi global berada di luar kendali kita.



Orang-orang tangguh memahami konsep yang dikenal dalam psikologi sebagai locus of control. Mereka lebih banyak memusatkan perhatian pada hal-hal yang masih bisa mereka pengaruhi daripada menghabiskan energi mengeluhkan sesuatu yang tidak dapat diubah.



Daripada terus mengeluh tentang keadaan, mereka bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan sekarang?"



Pola pikir seperti ini membuat mereka lebih produktif dan lebih cepat bangkit ketika menghadapi masalah.



3. Penyesalan yang Berkepanjangan



Semua orang pernah membuat kesalahan. Perbedaannya terletak pada cara menyikapinya.



Orang yang tangguh menjadikan kesalahan sebagai bahan pembelajaran, bukan sebagai hukuman seumur hidup.



Mereka memahami bahwa rasa bersalah yang sehat dapat membantu seseorang memperbaiki diri. Namun, terus-menerus tenggelam dalam penyesalan hanya menguras energi tanpa menghasilkan perubahan.



Alih-alih berkata, "Seandainya dulu saya tidak melakukan itu," mereka lebih memilih bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari agar tidak mengulanginya?"



4. Konflik yang Tidak Perlu



Tidak semua perdebatan harus dimenangkan.



Orang-orang tangguh menyadari bahwa mempertahankan ketenangan sering kali jauh lebih berharga daripada memenangkan argumen.



Mereka mampu memilih pertempuran yang memang layak diperjuangkan. Jika suatu konflik hanya dipenuhi ego tanpa solusi, mereka lebih memilih menjaga jarak atau mengakhirinya secara dewasa.



Kemampuan mengendalikan emosi seperti ini merupakan salah satu ciri kecerdasan emosional yang tinggi.



5. Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Media sosial membuat kita mudah melihat pencapaian orang lain setiap hari.



Namun, orang yang tangguh tidak menghabiskan banyak energi untuk membandingkan perjalanan hidup mereka dengan orang lain.



Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki titik awal, kesempatan, tantangan, dan waktu yang berbeda.



Daripada iri terhadap keberhasilan orang lain, mereka menjadikannya sebagai inspirasi sekaligus tetap fokus pada perkembangan diri sendiri.



Mereka percaya bahwa kemajuan kecil yang konsisten jauh lebih berarti daripada perlombaan yang tidak pernah selesai.



6. Keinginan untuk Menyenangkan Semua Orang



Berusaha menjadi pribadi yang baik tentu merupakan hal positif. Namun, mencoba membuat semua orang senang adalah misi yang mustahil.



Orang-orang tangguh memahami bahwa mengatakan "tidak" pada sesuatu terkadang berarti mengatakan "ya" pada kesehatan mental mereka sendiri.



Mereka berani menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan maupun pekerjaan.



Psikologi menunjukkan bahwa kemampuan menetapkan batasan pribadi membantu seseorang mengurangi stres, mencegah kelelahan emosional, dan menjaga hubungan tetap sehat.



Mereka tidak merasa bersalah hanya karena tidak mampu memenuhi semua harapan orang lain.



7. Ketakutan Akan Kegagalan



Orang tangguh tidak bebas dari rasa takut. Mereka hanya tidak membiarkan rasa takut menghentikan langkahnya.



Dalam psikologi, kegagalan sering dipandang sebagai bagian dari proses belajar. Setiap pengalaman memberikan informasi baru yang dapat digunakan untuk memperbaiki strategi berikutnya.



Karena itu, mereka tidak terlalu menghabiskan energi untuk membayangkan kemungkinan terburuk.



Sebaliknya, mereka lebih fokus mempersiapkan diri sebaik mungkin dan menerima bahwa hasil akhir tidak selalu bisa dikendalikan sepenuhnya.



Dengan cara berpikir seperti ini, mereka lebih berani mengambil peluang dan terus berkembang.



8. Hal-Hal Kecil yang Tidak Memberikan Dampak Besar



Orang-orang tangguh memiliki kemampuan menentukan prioritas.



Mereka tidak membiarkan hal-hal sepele, seperti komentar iseng, kesalahan kecil, atau gangguan sesaat, menghabiskan energi sepanjang hari.



Mereka menyadari bahwa setiap keputusan untuk memberikan perhatian pada sesuatu berarti mengurangi perhatian terhadap hal lain yang lebih penting.



Karena itu, mereka memilih menyimpan energi untuk tujuan besar, hubungan yang bermakna, kesehatan, pekerjaan, dan pengembangan diri.



Kemampuan memilah mana yang penting dan mana yang bisa diabaikan merupakan salah satu kebiasaan yang membuat mereka tetap fokus meski menghadapi banyak tekanan.



Penutup



Ketangguhan mental bukanlah bakat yang hanya dimiliki segelintir orang. Kemampuan ini dapat dilatih melalui kebiasaan sehari-hari, terutama dalam mengelola energi mental dan emosional.



Orang-orang tangguh tidak memiliki hidup yang bebas masalah. Mereka hanya lebih bijaksana dalam menentukan apa yang layak mendapatkan perhatian dan apa yang sebaiknya dilepaskan.



Dengan berhenti menghabiskan energi pada pendapat negatif, hal-hal di luar kendali, penyesalan berkepanjangan, konflik yang tidak penting, kebiasaan membandingkan diri, keinginan menyenangkan semua orang, ketakutan berlebihan terhadap kegagalan, serta persoalan-persoalan kecil yang tidak berdampak besar, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang, fokus, dan produktif.



Pada akhirnya, kualitas hidup sering kali tidak ditentukan oleh seberapa banyak energi yang kita miliki, melainkan oleh seberapa bijak kita menggunakannya.