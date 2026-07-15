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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 16 Juli 2026 | 01.15 WIB

Aura Kekayaan Kian Bersinar! 6 Weton Ini Berpotensi Menikmati Rezeki Melimpah dan Kehidupan Makin Mapan pada 2026

Ilustrasi weton dengan aura kekayaan yang melimpah. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton dengan aura kekayaan yang melimpah. (Magnific)

JawaPos.Com - Memasuki 2026, banyak orang berharap kondisi ekonomi menjadi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Harapan memperoleh pekerjaan yang lebih menjanjikan, usaha yang berkembang, peningkatan penghasilan, hingga kehidupan yang lebih stabil menjadi impian yang terus diperjuangkan. 

Dalam tradisi Primbon Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, dan potensi rezeki seseorang. 

Karena itu, tidak sedikit masyarakat yang tertarik mengetahui weton-weton yang dipercaya memiliki peluang keberuntungan lebih besar.

Menurut berbagai penafsiran Primbon Jawa, rezeki bukan hanya berarti uang dalam jumlah besar. 

Kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, usaha yang terus berkembang, kesehatan yang terjaga, hubungan keluarga yang harmonis, hingga bertambahnya relasi yang membawa manfaat juga dianggap sebagai bagian dari kemakmuran hidup.

Meski demikian, Primbon Jawa merupakan warisan budaya yang berisi berbagai penafsiran tradisional dan bukan kepastian mengenai masa depan. 

Kesuksesan serta kekayaan tetap sangat dipengaruhi oleh kerja keras, kedisiplinan, kejujuran, kemampuan mengembangkan diri, serta kecermatan memanfaatkan setiap peluang yang datang.

Dilansir dari kanal Youtube Laras Sukerta, inilah enam weton dengan aura kekayaan dan peluang menikmati rezeki melimpah sepanjang 2026.

1. Senin Pon

Pemilik weton Senin Pon dikenal sebagai sosok yang tekun, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah. 

Mereka cenderung menyelesaikan setiap pekerjaan dengan penuh kesabaran sehingga sering memperoleh kepercayaan dari lingkungan sekitar.

Dalam Primbon Jawa, sifat tersebut dipercaya membuka peluang datangnya rezeki yang semakin besar pada 2026. 

Kesempatan memperoleh kenaikan penghasilan, promosi jabatan, atau berkembangnya usaha diperkirakan semakin terbuka.

Apabila mampu mempertahankan disiplin dan mengelola keuangan dengan baik, Senin Pon dipercaya berpotensi menikmati kehidupan yang lebih mapan dibandingkan sebelumnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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