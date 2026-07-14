Dipercaya Membawa Energi Kelimpahan, 15 Tanggal Lahir Ini Berpotensi Meraih Kekayaan

JawaPos.com - Dalam pandangan numerologi, setiap tanggal lahir diyakini membawa energi dan karakteristik yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kondisi finansial seseorang.

Sejumlah tanggal lahir dipercaya memiliki kecenderungan lebih besar untuk menarik keberuntungan, kemakmuran, dan peluang meraih kekayaan di masa depan.

Orang-orang yang lahir pada tanggal tersebut disebut memiliki sifat serta potensi yang mendukung kesuksesan dalam mengumpulkan aset dan mencapai kestabilan ekonomi.

Mengutip English Jagran, berikut 15 tanggal lahir yang diyakini berpeluang menikmati kehidupan yang makmur dan bergelimang harta menurut kepercayaan numerologi.

1. Tanggal lahir 8, 17, dan 26

Mereka secara alami berbakat dalam mengelola sumber daya, membangun kekayaan, dan mencapai keamanan finansial.

Kepercayaan diri, karisma, dan kemampuan kepemimpinan membuat mereka cocok untuk karier di bidang bisnis, keuangan, atau manajemen.

Dengan pemikiran strategis dan ambisi, mereka cenderung mencapai kesuksesan besar di bidang pilihan.

2. Tanggal lahir 3 dan 21