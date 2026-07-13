5 Zodiak Paling Berpotensi Menarik Kekayaan dan Kesuksesan Secara Alami, Menurut Statistik!

Ilustrasi zodiak (freepik)

JawaPos.com - Zodiak kerap menjadi topik yang menarik untuk dibahas, terutama ketika dikaitkan dengan karakter, kebiasaan, hingga peluang meraih kesuksesan finansial.

Tidak sedikit orang yang penasaran apakah ada zodiak tertentu yang memiliki potensi lebih besar untuk mencapai kekayaan dan keberhasilan dalam hidup.

Sejumlah ulasan astrologi bahkan mengaitkan data statistik mengenai profesi, karakter, atau kecenderungan individu dengan tanda zodiak tertentu, meski hubungan tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti sebab-akibat.

Dalam dunia astrologi, setiap zodiak diyakini memiliki kelebihan yang dapat memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan, bekerja, memimpin, hingga mengelola keuangan.

Ada yang dikenal ambisius, disiplin, berani mengambil risiko, atau memiliki kemampuan membangun relasi yang luas.

Karakter-karakter inilah yang sering dianggap mendukung peluang seseorang dalam meraih kesuksesan.

Meski demikian, penting dipahami bahwa kekayaan dan kesuksesan tidak ditentukan oleh zodiak semata.

Pendidikan, kesempatan, pengalaman, kondisi ekonomi, serta kerja keras tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi perjalanan hidup seseorang.

Karena itu, daftar berikut sebaiknya dipandang sebagai hiburan sekaligus bahan refleksi mengenai kekuatan yang mungkin dimiliki setiap zodiak.

Dirangkum dari laman Your Tango, berikut lima zodiak yang disebut memiliki potensi besar untuk menarik kekayaan dan kesuksesan berdasarkan berbagai ulasan astrologi yang mengaitkan karakter zodiak dengan sejumlah data statistik.

1. Capricorn Capricorn sering disebut sebagai salah satu zodiak yang paling identik dengan kerja keras dan ambisi.

Mereka dikenal memiliki disiplin tinggi, mampu menyusun rencana jangka panjang, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Karakter tersebut membuat Capricorn kerap berhasil membangun karier secara bertahap hingga mencapai posisi yang diinginkan.

Dalam urusan keuangan, Capricorn juga cenderung berhati-hati. Mereka lebih suka membangun stabilitas finansial melalui perencanaan yang matang daripada mengambil keputusan yang terlalu berisiko.