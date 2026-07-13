Punya Sifat Unggul, 9 Weton Ini Diramal Berpeluang Raih Kekayaan

Ilustrasi weton yang akan panen kekayaan karena disiplin, cerdas, dan mudah beradaptasi (freepik/drobotdean)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya dianggap sebagai penanda waktu kelahiran seseorang. Sebagian masyarakat juga meyakini bahwa weton memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peluang rezeki seseorang.
Berdasarkan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki kecenderungan membawa keberuntungan dalam urusan finansial. Namun, keberhasilan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan faktor keberuntungan, melainkan juga dengan sikap, usaha, dan kerja keras yang dilakukan.
Orang-orang dengan weton tertentu disebut memiliki karakter yang mendukung pencapaian, seperti kedisiplinan, kecerdasan dalam mengambil keputusan, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan.
Dengan ketekunan, kemampuan melihat peluang, dan semangat untuk terus berkembang, mereka dipercaya memiliki kesempatan lebih besar untuk mencapai kehidupan yang mapan.
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Dilansir dari kanal YouTube Gading Tunggal, berikut sembilan weton yang diprediksi berpotensi meraih keberhasilan finansial menurut kepercayaan Primbon Jawa.
1. Senin Pahing
Orang yang lahir pada weton Senin Pahing memiliki jumlah naptu 13 yang berasal dari nilai hari Senin 4 dan Pahing 9.
Mereka dikenal sebagai individu yang cermat dalam mengelola keuangan serta memiliki pemikiran yang kritis dan strategis.
Karakter ini membuat mereka unggul dalam bidang manajemen, keuangan, investasi, serta bisnis. Dalam hubungan sosial, pemilik weton ini cenderung bijaksana dan setia.
Mereka mampu menjalani relasi dengan baik sehingga mudah mendapatkan peluang usaha atau pekerjaan yang menguntungkan.
Kesuksesan mereka berasal dari kombinasi kecerdasan, ketekunan, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, Senin Pahing memiliki sifat pekerja keras dan tidak mudah menyerah.
Mereka mampu menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan penuh perhitungan sehingga secara alami memiliki peluang besar untuk mencapai kesuksesan finansial yang stabil dan berkembang.
2. Jumat Wage
Jumat Wage memiliki neptu 10 dari Jumat (6), dan Wage (4). Mereka dikenal sebagai individu yang jujur, murah hati, serta memiliki jiwa kepemimpinan.
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