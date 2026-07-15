4 Zodiak yang Menunjukkan Cinta Tidak Hanya Dari Kata-Kata Manis, Tapi Lewat Tindakan Nyata untuk Pasangan

JawaPos.com - Beberapa zodiak sangat terbuka dalam mengungkapkan perasaannya pada pasangan.

Mereka tidak pernah merasa bosan untuk mengatakan betapa besarnya rasa cinta mereka pada pasangannya.

Namun, ada juga zodiak yang kurang bisa mengekspresikan emosi. Mereka memilih menunjukkan perasaannya melalui tindakan nyata, bukan sekedar ucapan semata.

Berdasarkan informasi dari laman /collective.world pada (15/7) berikut empat zodiak yang menunjukkan cinta lewat tindakan nyata.

Virgo

Virgo akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membantu pasangannya. Mereka akan melakukan segala cara agar pasangannya merasa bahagia.

Virgo juga akan memanjakan pasangan dan memastikan orang yang mereka cintai merasa cukup, meski tidak selalu mengungkapkannya secara langsung.

Aquarius

Aquarius tidak terbiasa mengungkapkan perasaannya secara terang-terangan. Namun, mereka adalah sosok yang selalu mengingat hal-hal kecil yang pernah anda ceritakan.

Zodiak ini mungkin tidak sering menunjukkan gestur romantis, namun mereka akan berusaha menjadi pasangan yang terbaik.

Capricorn

Capricorn lebih menunjukkan cinta melalui tindakan nyata.seperti membantu pekerjaan rumah, membantu mengangkatkan barang, dan akan datang kapan saja saat anda membutuhkan bantuan.