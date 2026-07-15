4 Zodiak yang Hobi Memberikan Kesempatan Kedua, Rela Bertahan dengan Pasangan yang Cuma Modal Bare Minimum

JawaPos.com - Beberapa zodiak memiliki standar yang sangat tinggi sehingga mereka tidak akan mentoleransi pasangan yang hanya memberikan bare minimum seadanya.

Namun, ada juga zodiak yang cenderung memberikan kesempatan lebih dari sekali, berharap pasangannya bisa berubah.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (15/7) berikut empat zodiak yang rela bertahan padahal pasangan hanya memberikan usaha seadanya.

Aries

Aries kerap memaafkan seseorang yang sebenarnya tidak baik untuk anda. Padahal orang tersebut sebenarnya sama sekali tidak memberikan cinta dan usaha yang layak untuk anda.

Mereka tidak memenuhi standar yang anda inginkan, dan sudah saatnya anda berani mengakhiri hubungan tersebut.

Cancer

Cancer ingin melakukan apapun supaya hubungan tetap bertahan, akibatnya, saat pasangan hanya memberikan bare minimum justru anda yang bekerja lebih keras.

Hubungan yang sehat membutuhkan dua orang yang sama-sama berusaha, bukan hanya satu pihak yang terus berjuang sendirian.

Virgo

Virgo percaya bahwa setiap masalah pasti memiliki jalan keluar. Namun, memperbaiki hubungan yang buruk tidak selalu berarti berusaha lebih keras.

Jika seseorang memang tidak ingin memberikan apa yang pantas anda terima, anda tidak bisa mengubah pikirannya. Satu-satunya hal yang bisa anda lakukan adalah memilih untuk pergi dan mencari orang lain yang lebih tulus.

Pisces