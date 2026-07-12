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Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 23.44 WIB

3 Shio yang Diyakini Memiliki Jalan Hidup Penuh Kelimpahan dan Keberuntungan

ilustrasi shio beruntung dalam hidup. /Freepik - Image

ilustrasi shio beruntung dalam hidup. /Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, termasuk dalam menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan.

Terkadang, seseorang mungkin merasa tertinggal ketika melihat orang lain lebih dulu mencapai impian mereka.

Namun, dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki karakter dan potensi yang membantu mereka melewati berbagai rintangan hingga mencapai kehidupan yang lebih makmur.

Dengan kesabaran, ketekunan, serta kemampuan mengambil keputusan, mereka disebut mampu menarik keberuntungan dan menjaga kestabilan hidup.

Mengutip YourTango, berikut tiga shio yang diyakini memiliki peluang menjalani kehidupan penuh kelimpahan dan terhindar dari masa sulit berkepanjangan. Apakah shio Anda termasuk?

1. Kuda

Shio Kuda ditakdirkan untuk cinta, kesuksesan, dan kelimpahan dalam hidup. Mereka penuh energi, keindahan, dan kebebasan.

Meskipun berani, mereka yang lahir di Tahun Kuda lembut dan anggun. 

Dengan energi tersebut, mereka dapat menjalankan bisnis sambil menjaga kehidupan rumah tangga tetap teratur.

Mereka juga sering berhasil dalam hubungan karena kecantikan dan kekuatan bawaan yang bantu memotivasi dan menginspirasi orang-orang sekitar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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