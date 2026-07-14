3 Weton yang Hidupnya akan Terangkat Naik di Tahun 2026, Rezekinya Ikut Melonjak

Weton yang diramalkan hidupnya akan terangkat naik di tahun 2026 bersamaan dengan rezeki yang ikut melonjak. (dok: magnific)
JawaPos.com - Kehidupan yang dijalani memanglah bisa mengalami kenaikan dan penurunan karena dipengaruhi berbagai hal.
Pada tahun 2026 ini, hidup dari sebagian orang dikatakan akan mengalami perubahan berkat adanya keberuntungan.
Hidup yang dijalani bisa beranjak ke tingkat yang lebih baik di mana perubahannya bisa langsung dirasakan.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan hidupnya akan terangkat naik di tahun 2026 bersamaan dengan rezeki yang ikut melonjak.
1. Weton Selasa Wage
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Wage diyakini memiliki tekad yang kuat.
Sering kali mereka berhasil menjadi orang yang sukses berkat sikap mereka yang giat dalam bekerja.
Menurut perhitungan terbaru, tahun 2026 ini pun dikatakan akan jadi salah satu fase yang bisa mengubah situasi hidup mereka.
Melalui kerja keras, rangkaian kebaikan dikatakan akan hadir pada hidup mereka hingga akhirnya bisa membuat hidup menjadi lebih nyaman.
2. Weton Sabtu Legi
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