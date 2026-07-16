Sering Menghabiskan Uang, 7 Weton Ini Dipercaya Tetap Memiliki Hoki Finansial yang Baik

Ilustrasi weton yang hoki finansial. (Magnific)
JawaPos.Com - Pembahasan mengenai weton dalam Primbon Jawa tidak hanya berkaitan dengan watak dan perjalanan hidup, tetapi juga sering dikaitkan dengan cara seseorang mengelola rezeki.
Salah satu penafsiran yang cukup menarik adalah mengenai weton yang memiliki kebiasaan mudah mengeluarkan uang.
Meski sering dianggap boros, beberapa weton dipercaya tetap memiliki keberuntungan finansial yang baik karena rezeki mereka seolah terus datang dari berbagai arah.
Dalam pandangan Primbon Jawa, sifat boros tidak selalu berarti tidak mampu mengelola keuangan.
Sebagian pemilik weton lebih banyak mengeluarkan uang untuk membantu keluarga, mengembangkan usaha, memperluas relasi, atau memenuhi kebutuhan orang-orang yang mereka sayangi.
Karena itulah, pengeluaran yang besar dipercaya tetap diimbangi dengan peluang rezeki yang terus terbuka.
Perlu dipahami bahwa Primbon Jawa merupakan warisan budaya yang berisi penafsiran tradisional mengenai karakter dan perjalanan hidup seseorang.
Penafsiran tersebut bukan kepastian mengenai masa depan. Kondisi finansial tetap sangat dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan mengelola keuangan, disiplin, dan kebijaksanaan dalam memanfaatkan setiap peluang.
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