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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 14 Juli 2026 | 20.05 WIB

4 Zodiak Ini Memilih Pacar Humoris, Dikenal Hanya Mau Membuka Hati dengan Sosok yang Bisa Menghibur

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak tidak masalah jika mereka yang menjadi sosok paling lucu di dalam hubungan.

Namun, ada juga beberapa zodiak yang memasang kriteria pasangan dengan tipe humoris. Mereka ingin menemukan seseorang yang mampu membuat mereka tertawa lepas dan menikmati hidup. 

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (14/7) berikut empat zodiak yang hanya tertarik dengan sosok yang humoris

Taurus sulit membayangkan menjalani hubungan tanpa tertawa bersama pasangan.anda cocok dengan seseorang yang selalu tahu kata-kata yang tepat untuk membuat anda tersenyum. Selera humor tetap menjadi salah satu kriteria utama yang anda cari dari pasangan.

Pisces menginginkan seseorang sahabat. Memang penampilan tetap memiliki peran, tetapi biasanya anda lebih memperhatikan selera humor daripada wajah. Anda menginginkan seseorang yang dapat membuat anda tertawa. Oleh karena itu, anda tidak bisa membayangkan bersama seseorang yang selalu bersikap terlalu serius. 

Capricorn membutuhkan seseorang yang dapat menyeimbangkan hidup anda. Seseorang yang mampu membuat anda lebih santai dan berhenti terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya bisa dilupakan. Namun, saat bersama sosok yang humoris, mereka dapat membantu anda lebih rileks dan menikmati hidup.

Gemini sulit menjalin hubungan dengan seseorang yang terlalu sensitif. Bagi anda tidak ada yang lebih menyenangkan daripada saling melempar candaan tentang hal-hal yang lucu. Itulah mengapa anda sering jatuh hati pada orang-orang humoris. 

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Editor: Novia Tri Astuti
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