Ramalan Zodiak Minggu Ini: 5 Zodiak Yang Jalur Rezekinya Terbuka Lebar Hingga 2 Agustus 2026

JawaPos.com – Memasuki minggu terakhir bulan juli yang bersambung hingga awal agustus, dinamika kosmik membawa kabar gembira bagi zodiak.

Terhitung mulai 27 Juli hingga 2 Agustus 2026, pergerakan planet diprediksi berada dalam posisi yang sangat menguntungkan.

Konfigurasi astrologi minggu ini memancarkan energi kelimpahan yang kuat, membuka lebar keran rezeki serta memberikan dorongan finansial yang signifikan bagi mereka yang siap mengeksekusi peluang.

Bagi banyak orang, membaca proyeksi horoskop mingguan menjadi sarana refleksi untuk menyusun strategi kerja dan membaca momentum bisnis.

Melansir dari laman YourTango pada Senin (27/07), fase transisi bulan menghadirkan aura keberuntungan bagi lima zodiak pilihan.

Menariknya, korelasi antara pandangan positif terhadap peluang rezeki dan pencapaian ekonomi nyata divalidasi oleh sains.

Studi yang diterbitkan dalam jurnal Personality and Individual Differences menunjukkan bahwa keterpaparan terhadap ekspektasi keberuntungan dapat meningkatkan rasa percaya diri atas kemampuan pribadi.