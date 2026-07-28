Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 28 Juli 2026 | 14.05 WIB

Mengenal 5 Sisi Gelap Kepribadian Zodiak Taurus Menurut Astrologi

Sisi gelap kepribadian zodiak taurus menurut astrologi / foto : Magnific/ Allexxandar - Image

Sisi gelap kepribadian zodiak taurus menurut astrologi / foto : Magnific/ Allexxandar

JawaPos.com – Zodiak Taurus dikenal sebagai simbol kekuatan dan ketahanan dalam astrologi.

Meski memiliki banyak kelebihan, Taurus juga memiliki sisi negatif yang membentuk kepribadiannya secara utuh.

Astrologi menjelaskan bahwa karakter Taurus tidak selalu menampilkan sisi baik di setiap situasi.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (28/7), dijelaskan mengenai lima sisi negatif zodiak Taurus secara lengkap menurut astrologi.

1. Sangat teguh pada kebiasaannya

Taurus dikenal sebagai pribadi yang mudah terjebak dalam rutinitas yang sama setiap harinya.

Ketika hubungan sudah berjalan lama, mereka cenderung menganggap kehadiran pasangan sebagai sesuatu yang biasa saja.

Kebiasaan datang tepat waktu dan menjalani jadwal yang sama menjadi hal yang sulit diganggu gugat.

Segala bentuk perubahan mendadak dari rutinitas biasanya membuat Taurus merasa tidak nyaman dan kesal.

Sifat ini juga terlihat dalam pola makan dan waktu istirahat yang cenderung tetap dan teratur.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus Besok Selasa, 28 Juli 2026: Tetap Tenang Menghadapi Perubahan, Kesabaran Akan Membawa Hasil Terbaik - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Selasa, 28 Juli 2026: Tetap Tenang Menghadapi Perubahan, Kesabaran Akan Membawa Hasil Terbaik

Selasa, 28 Juli 2026 | 01.50 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 27 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 27 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 27 Juli 2026 | 19.59 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 27 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 27 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Senin, 27 Juli 2026 | 19.34 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

3

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

6

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

7

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

8

5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026

9

Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore