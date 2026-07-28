Mengenal 5 Sisi Gelap Kepribadian Zodiak Taurus Menurut Astrologi

JawaPos.com – Zodiak Taurus dikenal sebagai simbol kekuatan dan ketahanan dalam astrologi.

Meski memiliki banyak kelebihan, Taurus juga memiliki sisi negatif yang membentuk kepribadiannya secara utuh.

Astrologi menjelaskan bahwa karakter Taurus tidak selalu menampilkan sisi baik di setiap situasi.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (28/7), dijelaskan mengenai lima sisi negatif zodiak Taurus secara lengkap menurut astrologi.

1. Sangat teguh pada kebiasaannya

Taurus dikenal sebagai pribadi yang mudah terjebak dalam rutinitas yang sama setiap harinya.

Ketika hubungan sudah berjalan lama, mereka cenderung menganggap kehadiran pasangan sebagai sesuatu yang biasa saja.

Kebiasaan datang tepat waktu dan menjalani jadwal yang sama menjadi hal yang sulit diganggu gugat.

Segala bentuk perubahan mendadak dari rutinitas biasanya membuat Taurus merasa tidak nyaman dan kesal.