Piawai Berkomunikasi, Ini 10 Tanggal Lahir yang Konon Mudah Memengaruhi Orang

JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal lahir dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, kecenderungan, dan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Setiap angka diyakini membawa energi yang berbeda sehingga dikaitkan dengan sifat tertentu.

Salah satu karakter yang sering dibahas adalah kemampuan memengaruhi orang lain. Individu dengan tanggal lahir tertentu dipercaya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, daya tarik alami, serta kepiawaian dalam meyakinkan orang lain terhadap sudut pandang mereka.

Meski demikian, kemampuan memengaruhi orang lain tidak selalu berarti bersifat manipulatif. Cara seseorang menggunakan kemampuan tersebut tetap bergantung pada kepribadian, nilai, dan pilihan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari English Jagran, berikut sepuluh tanggal lahir yang dalam numerologi dipercaya memiliki kemampuan kuat untuk memengaruhi orang lain. Apakah tanggal lahir Anda termasuk?

1. Tanggal 3 dan 12

Orang dengan tanggal lahir ini dikenal karena keterampilan komunikasinya yang luar biasa dan kepribadian menawan.

Mereka memiliki kemampuan alami untuk memanipulasi orang lain melalui kata-kata dan tindakan, sering kali mendapatkan apa yang diinginkan tanpa orang lain menyadarinya.

Karisma dan kecerdasan membuat mereka persuasif dan berpengaruh.

2. Tanggal 15 dan 24