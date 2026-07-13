Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 14 Juli 2026 | 06.45 WIB

Piawai Berkomunikasi, Ini 10 Tanggal Lahir yang Konon Mudah Memengaruhi Orang

ilustrasi orang yang pandai manipulasi. (Freepik) - Image

ilustrasi orang yang pandai manipulasi. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal lahir dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, kecenderungan, dan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Setiap angka diyakini membawa energi yang berbeda sehingga dikaitkan dengan sifat tertentu.

Salah satu karakter yang sering dibahas adalah kemampuan memengaruhi orang lain. Individu dengan tanggal lahir tertentu dipercaya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, daya tarik alami, serta kepiawaian dalam meyakinkan orang lain terhadap sudut pandang mereka.

Meski demikian, kemampuan memengaruhi orang lain tidak selalu berarti bersifat manipulatif. Cara seseorang menggunakan kemampuan tersebut tetap bergantung pada kepribadian, nilai, dan pilihan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari English Jagran, berikut sepuluh tanggal lahir yang dalam numerologi dipercaya memiliki kemampuan kuat untuk memengaruhi orang lain. Apakah tanggal lahir Anda termasuk?

1. Tanggal 3 dan 12

Orang dengan tanggal lahir ini dikenal karena keterampilan komunikasinya yang luar biasa dan kepribadian menawan.

Mereka memiliki kemampuan alami untuk memanipulasi orang lain melalui kata-kata dan tindakan, sering kali mendapatkan apa yang diinginkan tanpa orang lain menyadarinya.

Karisma dan kecerdasan membuat mereka persuasif dan berpengaruh.

2. Tanggal 15 dan 24

Orang dengan tanggal lahir ini bersifat empati dan pengertian, dengan hubungan kuat akan emosi orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Cocok Jadi Pemimpin, 7 Tanggal Lahir Ini Piawai dalam Memengaruhi Orang Lain - Image
Zodiak

Cocok Jadi Pemimpin, 7 Tanggal Lahir Ini Piawai dalam Memengaruhi Orang Lain

Rabu, 1 Juli 2026 | 05.08 WIB

Punya Semangat Pantang Menyerah, Ini 13 Tanggal Lahir yang Disebut Calon Sukses - Image
Zodiak

Punya Semangat Pantang Menyerah, Ini 13 Tanggal Lahir yang Disebut Calon Sukses

Selasa, 14 Juli 2026 | 04.51 WIB

Punya Naluri Finansial Tinggi, Ini 5 Tanggal Lahir yang Disebut Beruntung Soal Uang - Image
Zodiak

Punya Naluri Finansial Tinggi, Ini 5 Tanggal Lahir yang Disebut Beruntung Soal Uang

Selasa, 14 Juli 2026 | 04.42 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal! - Image
1

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

7

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

8

Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore