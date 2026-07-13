Piawai Berkomunikasi, Ini 10 Tanggal Lahir yang Konon Mudah Memengaruhi Orang

ilustrasi orang yang pandai manipulasi. (Freepik)
JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal lahir dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, kecenderungan, dan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Setiap angka diyakini membawa energi yang berbeda sehingga dikaitkan dengan sifat tertentu.
Salah satu karakter yang sering dibahas adalah kemampuan memengaruhi orang lain. Individu dengan tanggal lahir tertentu dipercaya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, daya tarik alami, serta kepiawaian dalam meyakinkan orang lain terhadap sudut pandang mereka.
Meski demikian, kemampuan memengaruhi orang lain tidak selalu berarti bersifat manipulatif. Cara seseorang menggunakan kemampuan tersebut tetap bergantung pada kepribadian, nilai, dan pilihan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.
Dilansir dari English Jagran, berikut sepuluh tanggal lahir yang dalam numerologi dipercaya memiliki kemampuan kuat untuk memengaruhi orang lain. Apakah tanggal lahir Anda termasuk?
1. Tanggal 3 dan 12
Orang dengan tanggal lahir ini dikenal karena keterampilan komunikasinya yang luar biasa dan kepribadian menawan.
Mereka memiliki kemampuan alami untuk memanipulasi orang lain melalui kata-kata dan tindakan, sering kali mendapatkan apa yang diinginkan tanpa orang lain menyadarinya.
Karisma dan kecerdasan membuat mereka persuasif dan berpengaruh.
2. Tanggal 15 dan 24
Orang dengan tanggal lahir ini bersifat empati dan pengertian, dengan hubungan kuat akan emosi orang lain.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland