Cocok Jadi Pemimpin, 7 Tanggal Lahir Ini Piawai dalam Memengaruhi Orang Lain

JawaPos.com - Menurut ilmu numerologi, setiap angka diyakini memiliki energi yang dapat memengaruhi karakter, sifat, hingga perjalanan hidup seseorang.

Tanggal kelahiran pun dipercaya membawa getaran yang berbeda-beda sehingga membentuk keunikan pada setiap individu.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari English Jagran, terdapat tujuh tanggal lahir yang dianggap memiliki kemampuan menonjol dalam memengaruhi orang lain serta menjalin komunikasi secara efektif.

1. Tanggal 5

Kepribadian orang yang lahir pada tanggal 5 setiap bulan bersifat fleksibel dan adaptif.

Mereka adalah pendebat dan pemberi pengaruh yang hebat karena pikiran tajam dan kecerdasan bawaan.

Selain itu, mereka dapat dengan mudah berhasil memengaruhi pendapat individu lain.

2. Tanggal 9

Orang yang lahir pada tanggal 9 setiap bulannya merupakan sosok visioner dengan pendapat yang dipegang teguh.