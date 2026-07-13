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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 14 Juli 2026 | 04.19 WIB

4 Zodiak yang Paling Susah Menyerah Pada Kehidupan, Selalu Bangkit Kembali Setelah Ditimpa Kegagalan

Ilustrasi bangkit dari kegagalan/Magnific - Image

Ilustrasi bangkit dari kegagalan/Magnific

JawaPos.Com - Empat zodiak berikut tidak mudah dipatahkan dengan apapun.

Mereka memiliki mental tangguh, pantang menyerah, dan selalu memandang masa depan dengan penuh harapan.

Bagi mereka kegagalan bukan alasan untuk berhenti dan menyerah. Meskipun dunia sedang runtuh, mereka tetap percaya bahwa selalu ada jalan keluar selama terus berusaha bangkit dan belajar. 

Mengutip informasi dari laman//collective.world pada (13/7) berikut empat zodiak yang paling susah menyerah pada kehidupan.  

Leo tahu bahwa mereka memiliki potensi yang luar biasa. Meskipun pernah mengalami berbagai hubungan yang menyakitkan, leo sadar bahwa mereka tidak seharusnya bertahan di dalam hubungan yang tidak sesuai dengan diri mereka sendiri. Leo sulit dipatahkan karena pada dasarnya, mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi.

Pisces sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang disadari oleh banyak orang. Pisces adalah pribadi yang tetap merasa optimis meskipun telah melalui banyak pengalaman pahit. Mereka tetap berharap terbaik dan tidak takut mendekat pada orang-orang yang layak untuk  mereka.

Virgo pernah mengalami keraguan terhadap diri sendiri, bahkan membenci diri mereka sendiri. Sebagai sosok yang realistis, virgo mampu melihat suatu situasi dengan objektif, tanpa terlalu terpengaruh dengan emosi. Secara logis, virgo tahu bahwa mereka pernah jatuh sebelumnya dan selalu berhasil berdiri kembali.

Sagittarius memiliki selera humor yang gelap, sehingga saat dunia sedang runtuh mereka bisa menemukan sisi lucu dari keadaan tersebut. Sagittarius bahkan mampu mengubah pengalaman terburuk menjadi cerita yang menghibur. Sehingga, mereka bisa untuk memilih terus bergerak maju daripada terjebak dalam penyesalan dan rasa putus asa. 

Editor: Novia Tri Astuti
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