Sedang Mengalami Kegagalan? 10 Kebiasaan Ini Membantumu Bangkit Kembali Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kegagalan sering kali terasa seperti akhir dari segalanya. Entah itu gagal dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, hubungan, atau target pribadi, rasa kecewa dapat menguras energi dan membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa kegagalan bukanlah penentu masa depan seseorang, melainkan bagaimana ia merespons pengalaman tersebut.

Banyak penelitian menemukan bahwa orang-orang yang akhirnya mencapai kesuksesan bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang mampu membangun kebiasaan positif setelah mengalami kegagalan.

Kebiasaan-kebiasaan ini membantu otak mengembangkan ketahanan mental (resilience), meningkatkan kemampuan beradaptasi, dan menjaga motivasi untuk terus melangkah.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (1/7). jika Anda sedang berada di titik terendah, jangan menyerah. Berikut adalah 10 kebiasaan yang menurut psikologi dapat membantu Anda bangkit kembali.

1. Menerima Kegagalan Tanpa Menyalahkan Diri Sendiri

Langkah pertama untuk bangkit adalah menerima kenyataan bahwa kegagalan memang terjadi. Psikologi menyebutnya sebagai self-acceptance, yaitu kemampuan menerima keadaan tanpa terus-menerus menghakimi diri sendiri.

Banyak orang terjebak dalam pikiran seperti:

"Aku memang tidak berbakat."

"Aku selalu gagal."

"Hidupku sudah selesai."