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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 4 Juli 2026 | 05.10 WIB

Daya Juangnya Tinggi, 4 Shio Ini Tak Pernah Takut pada Kegagalan

4 Shio yang Tak Pernah Takut pada Kegagalan di Hidup Mereka./Freepik - Image

4 Shio yang Tak Pernah Takut pada Kegagalan di Hidup Mereka./Freepik

JawaPos.com -- Tidak semua orang mampu menghadapi tekanan dan masalah hidup dengan tenang. Namun dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki ketangguhan mental yang membuat mereka lebih kuat dalam melewati berbagai tantangan.

Sejumlah shio digambarkan memiliki insting yang tajam, tekad yang kuat, serta kemampuan untuk tetap tenang di tengah situasi sulit. Sifat-sifat ini diyakini membantu mereka bangkit dari kegagalan dan terus melangkah maju.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat empat shio yang disebut tidak mudah takut pada kegagalan dalam hidup menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Kerbau

Shio pertama yang diprediksi tidak akan pernah takut akan kegagalan dalam kehidupannya, yaitu Shio Kerbau. Pemilik Shio Kerbau merupakan Shio yang kuat dan gigih.

Mereka tidak mudah menyerah, meskipun dihadapkan pada kesulitan yang besar. Mereka akan terus berjuang dan tidak akan menyerah sampai mencapai tujuan yang diinginkan.

Dengan sifat tekad yang dimiliki, Shio Kerbau tidak akan terpengaruh oleh kesulitan yang ada.

Namun sebaliknya, mereka akan semakin bersemangat dan berusaha lebih keras untuk mencapai kesuksesan pada hari ini.

2. Shio Naga

Selanjutnya yaitu Shio Naga yang diprediksi memiliki sifat tangguh, sehingga berhasil menaklukan masalah yang dihadapi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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