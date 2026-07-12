Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 12 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Secara umum, ini merupakan hari yang menguntungkan bagi kondisi keuangan zodiak aquarius. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan saat ini akan memberikan keuntungan yang signifikan.

Setelahnya, kondisi keuangan dan pendapatan aquarius akan melebihi pengeluaran. Kini adalah waktu yang tepat untuk mengoptimalkan posisimu dengan menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan menghemat uang sebanyak mungkin.

Hari ini baik untuk zodiak pisces, tetapi penting untuk menghindari masalah hukum. Cobalah menghindari situasi yang mengharuskan pisces mengeluarkan uang dan fokuslah pada tabungan serta investasi jangka panjang.

Sangat penting untuk berhati-hati dalam melakukan investasi agar pisces mendapatkan manfaat maksimal. Hindari terlibat dalam perselisihan dengan atasan, karena hal itu dapat menghambat proyek pisces secara signifikan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Minggu, 12 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Perasaan zodiak aquarius akan tumbuh terhadap seseorang yang ditemui melalui pekerjaan. Terkait karir, bersiaplah karena manajemen akan mendorong aquarius untuk meningkatkan produktivitas dan penjualan.