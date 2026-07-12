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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 12 Juli 2026 | 15.46 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 12 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (freepik)

JawaPos.com - Saatnya zodiak gemini menuai hasil kerja keras yang telah diupayakan. Rasa hormat, pengakuan, dan pertumbuhan mungkin akan datang dalam jumlah berlimpah, menjadikan ini awal yang baik untuk minggu depan. 

Gemini berada di tempat yang tepat untuk mewujudkan pikiran dan ide. Selain itu, gemini mungkin merasa puas dengan arah hidup saat ini. Horoskop harian merekomendasikan gemini agar menggunakan koneksi atau pengaruh untuk membuat perubahan positif bagi diri sendiri, perusahaan, dan orang lain.

Kemungkinan besar, produktivitas zodiak cancer akan tinggi. Jadi, cobalah menggunakannya untuk merencanakan masa depan. Cancer mungkin merasa kewalahan untuk meraih kesuksesan di dunia. 

Fokuslah pada tujuanmu dan semuanya akan terjadi sesuai rencana. Percayalah pada diri sendiri dan hadapi keadaan sebagaimana adanya. Cancer akan mampu menaklukkan semua rintangan yang dilemparkan kehidupan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Minggu, 12 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini bisa mempertimbangkan untuk mencari seseorang melalui situs kencan dan perjodohan. Terkait karir, jangan sampai menyinggung perasaan rekan kerja saat gemini dipenuhi keraguan mengenai rencana selanjutnya.

Sementara itu, lawan kecenderungan bermalas-malasan di rumah dengan keluar untuk berjalan cepat. Terkait keuangan, gemini akan mendapat keuntungan di bidang keuangan jika memiliki pekerjaan yang berurusan dengan pihak luar negeri.

Editor: Novia Tri Astuti
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