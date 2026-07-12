Ramalan Zodiak Gemini 12 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kelompok zodiak gemini ikuti mungkin akan membahas perjalanan di masa mendatang, Gemini juga memiliki dorongan untuk memperluas wawasan hari ini.

Oleh karena itu, manfaatkan perjalanan atau kesempatan ini untuk belajar dan berkembang. Gemini mungkin memiliki beberapa ide yang lebih disukai untuk dikerjakan sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Minggu, 12 Juli 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini bisa mempertimbangkan untuk mencari seseorang melalui situs kencan dan perjodohan. Terkait karir, jangan sampai menyinggung perasaan rekan kerja saat gemini dipenuhi keraguan mengenai rencana selanjutnya.

Sementara itu, lawan kecenderungan bermalas-malasan di rumah dengan keluar untuk berjalan cepat. Terkait keuangan, gemini akan mendapat keuntungan di bidang keuangan jika memiliki pekerjaan yang berurusan dengan pihak luar negeri.

Cinta Gemini