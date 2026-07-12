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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 12 Juli 2026 | 15.39 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 12 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik)

JawaPos.com - Intuisi zodiak cancer beroperasi pada tingkat yang sangat tinggi hari ini. Cancer perlu mengikuti kata hati secara alami, jadi jangan selalu berusaha untuk bersikap logis atau objektif. 

Beberapa peristiwa dapat terjadi sepanjang hari, dimana sangat penting untuk mengikuti intuisi meskipun itu bertentangan dengan logikamu. Cobalah memiliki sedikit keyakinan dan ikuti naluri diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Minggu, 12 Juli 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer akan bertemu seseorang yang tidak akan diragukan untuk diperkenalkan kepada keluarga. Terkait karir, jelaskan alasanmu ingin memulai proyek baru kepada rekan kerja agar mereka tidak menentang.

Sementara itu, tetaplah menjaga kesehatan dengan berpegang pada diet dan rutinitas olahraga. Terkait keuangan, dapatkan keuntungan dari posisi bisnis yang menguntungkan ini dan raup pendapatan sebanyak mungkin. 

Cinta Cancer

Cancer akan bertemu seseorang yang tidak akan diragukan untuk diperkenalkan kepada orang tua. Orang tua akan sangat senang dengan pilihan cancer, karena pasanganmu adalah seseorang yang tahu cara menghormati anggota keluargamu. 

Editor: Novia Tri Astuti
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