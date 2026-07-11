Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 11 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa frustrasi di paruh pertama hari ini, tetapi semuanya akan seimbang. Aquarius akan dapat mengatasi semua rintangan atau hambatan dengan tetap bersikap positif.

Ketekunan dan kesabaran aquarius dapat memengaruhi orang-orang di sekitar, sehingga membuat aquarius merasa puas di penghujung hari.

Hari ini, zodiak pisces mungkin dapat mengekspresikan diri dengan lebih baik. Hal ini akan membantu pisces mendapatkan respons positif dari orang lain. Mereka mungkin cenderung lebih memahami pisces.

Para profesional akan memiliki cara berpikir yang sangat kreatif. Ini mungkin terbukti sangat positif untuk pertumbuhan karir pisces. Secara intelektual, pisces mungkin akan menonjol dan hal ini tentu akan memberi kepuasan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu berbicara dan mendiskusikan kecurigaan yang dirasakan terhadap pasangan. Terkait karir, rumuskan beberapa strategi baru yang memungkinkan untuk menjalankan rencana dengan mudah.