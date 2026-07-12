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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 12 Juli 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 12 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini baik untuk zodiak Pisces, tetapi penting untuk menghindari masalah hukum. Cobalah menghindari situasi yang mengharuskan Pisces mengeluarkan uang dan fokuslah pada tabungan serta investasi jangka panjang. 

Sangat penting untuk berhati-hati dalam melakukan investasi agar Pisces mendapatkan manfaat maksimal. Hindari terlibat dalam perselisihan dengan atasan, karena hal itu dapat menghambat proyek Pisces secara signifikan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Minggu, 12 Juli 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Seseorang akan memasuki hidup zodiak Pisces, meskipun kehadirannya sedikit diragukan pada awalnya. Terkait karir, Pisces sedang berada di puncak performa dan tidak akan ada yang menolak pesona serta taktik cerdas pisces.

Sementara itu, lakukan olahraga untuk membantu mengatasi masalah berat badan yang selama ini Pisces hadapi. Terkait keuangan, bisnis Pisces akan mengalami peningkatan jumlah pesanan dari luar negeri dan mendapatkan klien baru.

Cinta Pisces

Hari ini, akan ada seseorang yang memasuki hidup Pisces, meskipun Pisces mungkin sedikit ragu pada awalnya. Keraguan Pisces terlihat jelas, tetapi hal tersebut mulai sirna setelah saling mengenal. 

Pisces akan melihat potensi hubungan asmara dengannya. Jangan ragu untuk meminta saran dari teman dekat jika Pisces masih ragu.

Editor: Candra Mega Sari
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