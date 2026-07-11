Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 11 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius akan mengalami ketidakseimbangan dalam kehidupan pribadi. Sagitarius mungkin merasa stres dan tidak nyaman hari ini. Bersabarlah karena keadaan akan segera berubah.

Sagitarius akan segera mendapatkan kembali vitalitas dan energi positif. Pertahankan energi positif untuk berkonsentrasi pada getaran yang baik. Konsentrasikan pada tujuan dan percayalah pada potensi dirimu untuk mengatasi tantangan.

Zodiak capricorn merasa sangat bersyukur dan menghargai keluarga serta teman-teman. Pergerakan ini memunculkan sisi capricorn yang empati dan sensitif. Bersyukurlah atas hubunganmu dengan orang lain dan kesehatan yang dimiliki.

Lakukan sesuatu bagi mereka yang telah banyak berbuat baik untukmu. Semakin banyak rasa syukur yang capricorn renungkan, semakin banyak kegembiraan yang akan capricorn rasakan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Teman baru zodiak sagitarius, bisa saja berkesempatan menjadi pasangan yang hebat. Terkait karir, kemampuan sagitarius dalam menyelesaikan masalah akan membuahkan hasil berupa penghargaan.