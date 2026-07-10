5 Shio yang Dipercaya Akan Mendapat Keberuntungan dan Rezeki Berlimpah Menurut Kepercayaan Tionghoa

Ilustrasi shio yang akan mendapatkan keberuntungan besar tahun ini berkat Dewi Fortuna (freepik)
JawaPos.com - Dalam berbagai kepercayaan, keberuntungan sering dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Banyak orang berharap datangnya peluang baik yang membawa kemudahan dalam urusan rezeki maupun berbagai aspek kehidupan lainnya.
Menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, ada beberapa shio yang diyakini akan memperoleh peruntungan lebih baik pada periode tertentu. Mereka dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk menikmati kelancaran rezeki, kesempatan baru, serta perkembangan positif dalam kehidupan.
Dalam sejumlah tradisi, keberuntungan tersebut dikaitkan secara simbolis dengan Dewi Fortuna yang dipercaya membawa berkah, kemakmuran, dan perlindungan bagi mereka yang dinaungi keberuntungannya. Kehadiran simbol tersebut diyakini memberikan energi positif yang mendukung langkah pemilik shio menuju kehidupan yang lebih baik.
Meski demikian, keyakinan ini merupakan bagian dari tradisi budaya dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang. Hasil yang dicapai dalam kehidupan tetap dipengaruhi oleh usaha, ketekunan, dan berbagai faktor lainnya.
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Dirangkum dari kanal YouTube Naura Kom, berikut lima shio yang dipercaya memiliki peluang memperoleh keberuntungan besar serta rezeki yang lebih melimpah menurut kepercayaan astrologi Tiongghoa.
1. Shio Tikus
Shio Tikus dikenal cerdik dan penuh strategi. Tahun ini Dewi Fortuna akan memberikan energi positif yang kuat dan membuka pintu rezeki tak terduga bagi mereka.
Orang-orang dengan shio Tikus akan menemukan peluang emas dalam karir dan bisnis.
Dengan panduan Dewi Fortuna, mereka akan menghadapi tantangan dengan keberanian dan kecerdasan, memastikan keberhasilan di setiap langkah yang mereka ambil.
2. Shio Naga
Shio Naga selalu memiliki aura kekuatan dan keberanian. Tahun ini mereka akan mendapatkan berkah dari Dewi Fortuna yang membawa rezeki melimpah dan kesuksesan besar.
Keberuntungan ini bisa datang melalui peningkatan keuangan, kenaikan pangkat, atau proyek besar yang berhasil.
Shio Naga akan merasa lebih percaya diri dan memiliki kepercayaan bahwa mereka bisa mencapai apa saja dengan bantuan mistis dari Dewi Fortuna.
3. Shio Kuda
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