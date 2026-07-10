5 Shio yang Dipercaya Akan Mendapat Keberuntungan dan Rezeki Berlimpah Menurut Kepercayaan Tionghoa

JawaPos.com - Dalam berbagai kepercayaan, keberuntungan sering dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Banyak orang berharap datangnya peluang baik yang membawa kemudahan dalam urusan rezeki maupun berbagai aspek kehidupan lainnya.

Menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, ada beberapa shio yang diyakini akan memperoleh peruntungan lebih baik pada periode tertentu. Mereka dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk menikmati kelancaran rezeki, kesempatan baru, serta perkembangan positif dalam kehidupan.

Dalam sejumlah tradisi, keberuntungan tersebut dikaitkan secara simbolis dengan Dewi Fortuna yang dipercaya membawa berkah, kemakmuran, dan perlindungan bagi mereka yang dinaungi keberuntungannya. Kehadiran simbol tersebut diyakini memberikan energi positif yang mendukung langkah pemilik shio menuju kehidupan yang lebih baik.

Meski demikian, keyakinan ini merupakan bagian dari tradisi budaya dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang. Hasil yang dicapai dalam kehidupan tetap dipengaruhi oleh usaha, ketekunan, dan berbagai faktor lainnya.

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