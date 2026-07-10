Hoki Gede di 2026! 3 Shio Ini Diprediksi Rezekinya Lancar dan Keuangan Mapan Sampai Akhir Tahun

JawaPos.com - Selain kemudahan dalam mencari nafkah, ada banyak nikmat lain yang sering kali luput dari perhatian atau tidak disadari oleh kita.

Salah satu bentuk keberuntungan yang luar biasa adalah memiliki rezeki yang terus mengalir dan tidak pernah habis.

Menurut ramalan astrologi, tahun Kuda Api ini membawa keberuntungan besar bagi beberapa shio dalam hal finansial.

Melansir dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, ada tiga shio yang diprediksi akan mandapat rezeki melimpah dan kondisi keuangan yang mapan hingga akhir tahun.

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1. Shio Ayam

Dalam ramalan astrologi, mereka yang bershio ayam dikatakan akan hidup dengan nyaman hingga berakhirnya tahun Kuda Api nanti.

Hidup mereka diprediksi selalu dicukupkan dan jauh dari berbagai hambatan atau kesulitan ekonomi.

Uang yang dipunya akan cukup untuk memenuhi hidup mereka bersama keluarga dengan layak.