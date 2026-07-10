6 Shio yang Bakal Beruntung Finansial Sepanjang Juli 2026, Keuangan Makin Mapan!

JawaPos.com - Memasuki bulan Juli 2026, banyak orang berharap kondisi finansial mereka bisa meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki siklus energi yang terus berubah. Hal inilah yang memengaruhi pasang surut peluang dalam hal karier, bisnis, investasi, hingga datangnya rezeki.

Pada bulan ini, ada beberapa shio yang diprediksi berada di fase menguntungkan, sehingga berpeluang besar mengalami perbaikan keuangan.

Perlu diingat bahwa prediksi shio ini adalah bagian dari tradisi astrologi Tionghoa yang sebaiknya digunakan sebagai motivasi dan bahan refleksi diri saja.

Prediksi ini tentu bukan sebuah kepastian, sebab kesuksesan finansial tetap kembali pada kerja keras, kedisiplinan, dan keputusan bijak dari masing-masing individu.

Dilansir dari kanal YouTube Teddy Wong Msi, berikut adalah enam shio yang diprediksi akan mendapatkan keberuntungan finansial terbesar sepanjang Juli 2026.

1. Shio Naga

Shio Naga diprediksi menjadi salah satu shio dengan peluang finansial paling kuat sepanjang Juli 2026.